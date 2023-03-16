Gladio şövalyesi Ümit Özdağ’ın yeni hedefi Türkmenler!

Yalan ve provokasyonlarıyla gündemden düşmeyen Ümit Özdağ’ın son paylaşımında hedef aldığı Mohammad Fanssa isimli şahsın Türkmen olduğu ortaya çıktı.

Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye yerleşen Mohammad Fanssa kendi fotoğrafını Facebook’ta “Değerli arkadaşlarım yarın nasip ederse yarın AK Parti Mersin Milletvekili aday adayı başvuru yapacağım hayırlı vesile olsun sizden destek bekliyorum dua edin Allah bize utandırmasın” notuyla paylaşmıştı.

Irkçı provokatör Özdağ ise Suriyeli Arap sandığı Mohammad Fanssa’nın fotoğrafını “Boşuna aday olma. Seni de Suriye’ye geri yollayacağız.” yorumunda bulunarak takipçileriyle paylaştı.

MOHAMMAD FANSSA TÜRKMEN ÇIKTI

1986 Suriye doğumlu bir Türkmen olan Fanssa, 2017 yılında Türk vatandaşlığına geçmiştir. Mersin’de yüzlerce kişiyi istihdam eden plastik üretim fabrikası olan Mohammad Fanssa, her yıl devlete de milyonlarca lira vergi ödemektedir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO