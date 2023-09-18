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Yerel

Gladio artığı Zafer Partili provakatörler bu kez Çerkezleri hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2023-09-18 13:16:00 - 2023-09-18 13:19:30

İstanbul'da bir toplu taşıma aracında, bir vatandaş, aralarında Çerkezce konuşan yolculara tepki gösterdi.

İstanbul'da bir toplu taşıma aracında, bir vatandaş, aralarında Çerkezce konuşan yolculara tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "milliyetçilik" adı altında halka aşılamaya çalıştığı "ırkçılık" provakasyonları sebebiyle halk, kin ve düşmanlığa yönelmeye devam ediyor.

İstanbul'da bir toplu taşıma aracında yolculuk eden şahıs, kendi aralarında Çerkezce konuşan vatandaşlara yersiz bir şekilde müdahale etti.

"Bu ülke Türk'tür" diye bağıran adama karşı, çerkez vatandaşlar sükuneti korumaya çalışarak "Eyvallah abi" cevabını verdi.

Kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşılan o görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olurken, kullanıcılar, ülkenin dört bir yanına yayılmış olan ırkçı saldırılarının sorumlusunun Ümit Özdağ olduğunu belirten yorumlarda bulundu.
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