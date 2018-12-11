GLA - Yani Gama Linolenik Asit



Araştırmalar ve klinik deneyler, keten tohumu yağı, ayçiçek yağı, siyah kuşüzümü, çuha çiçeği yağında bulunduğunu ve prostat ile erkek tipi kelliğin oluşumuna karşı etkili olduğunu ortaya koymuştur. Günde bir çay kaşığı almanız yeterli. Siyah kuş üzümü yağı ve çuha çiçeği (yasemin) yağı kapsüllerini kullanabilir ya da bir çay kaşığı ayçiçeği yağını, diğer malzemelerle birlikte salata ya da diğer yiyeceklere ekleyebilirsiniz. Bu şekilde tavsiye edilen dozu almış olursunuz.

Yeterli miktarda GLA almakta genellikle zorluk vardır. Günde iki kere 500 miligramlık siyah kuş üzümü kapsülü alarak, altı-sekiz hafta içinde saçınızın dokusunda, yoğunluğunda ve kalitesindeki gelişmeyi görebilirsiniz.

GLA menopoza kadar faydalı

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bayanların özel günlerindeki baş ve karın ağrılarının giderilmesine yardım eder.

Hanımlardaki adet düzensizliklerinin giderilmesinde de faydalı olabilir.

Menopoz bunalımlarını azaltıcı etkisi vardır.

Egzama ve sedef hastalarının ciltlerini sağlıklı bir görünüme kavuşturmaya yardımcı olabilir.

Yaşlılık etkilerinin geciktirilmesinde faydalıdır.

Romatizma ve mafsal (eklem) iltihabı ağrılarının azaltılmasına yardımcıdır.

Kireçlenme sonucu meydana gelen bel, sırt, diz, omuz ve boyun ağrılarına karşı da faydalıdır..

Yorgunluğu azaltmak ve çalışma isteğinizi artırmak için ona ihtiyacınız var..

Güçsüz ve kırılgan tırnakları güçlendirir.