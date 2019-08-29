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GKV, Arif Kazancı’yı ağırladı

2019-2020 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına büyük hız veren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları eğitimde dijital dönüşümü bütün yönleriyle masaya yatırırken Microsoft’un yenilikçi uzman eğitimcisi (MIE) Arif Kazancı’yı ağırladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:41
GKV, Arif Kazancı’yı ağırladı

2019-2020 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına büyük hız veren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları eğitimde dijital dönüşümü bütün yönleriyle masaya yatırırken Microsoft’un yenilikçi uzman eğitimcisi (MIE) Arif Kazancı’yı ağırladı. Kazancı “Öğretme ve Öğrenme Sürecinde Sunum Araçları” ve “Öğrenci Değerlendirme Sürecini Geliştirmek için Teknolojik Araçlardan Faydalanma” konulu eğitim seminerleriyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğretmen ve idarecileriyle uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.


2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğretmen ve idarecilerine yönelik düzenlediği eğitim seminerlerini sürdürüyor. Eğitimde yenilikleri yakından takip eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları gelişen teknoloji ve dijital dönüşümü eğitimde kullanılması yönündeki gelişmeleri yakından takip edip bünyesinde uygulamaya alırken yeniliklerle ilgili uzmanları da eğitimcilerle buluşturmaya devam ediyor. Son olarak Microsoft’un yenilikçi uzman eğitimcisi (MIE) Arif Kazancı “Öğretme ve Öğrenme Sürecinde Sunum Araçları” ve “Öğrenci Değerlendirme Sürecini Geliştirmek için Teknolojik Araçlardan Faydalanma” konulu eğitim seminerleriyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğretmen ve idarecileriyle buluştu.


Microsoft’un yenilikçi uzman eğitimcisi (MIE) Arif Kazancı “Öğretme ve Öğrenme Sürecinde Sunum Araçları” konulu seminerinde süreç odaklı değerlendirme yapmak için gerekli olan dijital araçlar hakkındaki bilgileri idareci ve öğretmenlerle paylaştı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında gerçekleştirdiği ikinci sunumunda ise Kazancı “Öğrenci Değerlendirme Sürecini Geliştirmek için Teknolojik Araçlardan Faydalanma” konulu interaktif seminerde öğretmen ve idarecilere derslerde sunumları daha etkili gerçekleştirebilmek için kullanabilecekleri sunum araçlarını uygulamalı olarak anlattı. Katılımın yüksek olduğu eğitim seminerinde idareci ve öğretmenler konuyla ilgili merak ettikleri sorularında yanıtlarını alarak yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklarını sürdürdü.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:41
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