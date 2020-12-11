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Dünya Gizliliğini vurgulayarak duyurdular! ABD casus uydusunu fırlattı
Dünya

Gizliliğini vurgulayarak duyurdular! ABD casus uydusunu fırlattı

ABD’nin, "NROL-44" casus uydusunun uzaya fırlatıldığı belirtildi. İşlevinin gizli olduğuna vurgu yapılan uydu Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:12:00 -

ABD, "NROL-44" casus uydusunu uzaya gönderdi.

"Space.com" internet sitesindeki habere göre, işlevi gizli tutulan uydu, Boeing ve Lockheed Martin ortaklığı United Launch Allience (ULA) tarafından üretilen "Delta 4" ağır taşıyıcı roketiyle, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Ofisine (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

Uydunun 26 Ağustos ve 26 Eylül'de planlanan fırlatışları, teknik sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

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Yorumlar

BUNLARI İNDİRMENİN YOLUNU BULMALI

UZAYI PARSELLEYEN GÜÇLERE KARŞI REKABET GÜCÜMÜZ YOK AMA BU UYDULARI BOZACAK YADA DÜŞÜRECEK SİSTEMLER ÜZERİNDE ÇALIŞMALIYIZ.
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