Gizlice yemin etmişti... AB'den Lukaşenko'yu küplere bindirecek çıkış

1994 senesinden bu yana görevine devam eden Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde tekrar başkan seçildi. Lukaşenko’nun, yüzde 80 oy aldığı belirtildi.

Belarus muhalefeti, Lukaşenko’nun seçimlerde hile yaptığını, oyları çaldığını ve başkanlığını tanımadıklarını açıkladı. Ardından halk sokağa döküldü. Çok sayıda gözaltının olduğu ülkede, bazı siyasiler de içeri alındı.

Yaşanan kargaşanın ardından Lukaşenko, dün gizli bir yemin töreniyle tekrar göreve başladı.

Belarus’taki gerilime ilişkin, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den açıklama geldi. Borrell, Lukaşenko’nun başkanlığını AB olarak tanımadıklarını söyledi.

Seçimlerin adil ve özgür bir ortamda gerçekleştirilmediğini savunan Joseph Borrell, Lukaşenko’nun görevine devam etmesinin demokratik açıdan meşru olmadığını ifade etti.