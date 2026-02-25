Gizli yayılan virüs: Pandemi krizine dönüşebilir!

Bilim adamları, hayvanlarda görülen ancak insan solunum sisteminde de çoğalabildiği tespit edilen “Influenza D” adlı grip suşunun fark edilmeden yayılıyor olabileceği uyarısında bulundu.

Bilim insanları, sessiz şekilde çalışan yeni bir grip suşu keşfetti. İlk olarak sığırlar ve domuzlar arasında yayılan bu suşun artık insan solunum sistemine saldırdığı ve bağışıklık savunmalarına direnç gösterdiği belirtiliyor. Uzmanlar, yeni ve “uyuyan” bir pandeminin yayılabileceği konusunda uyarıyor.

Bilim insanları, şu anda insanlar arasında fark edilmeden yayılıyor olabilecek gizemli bir hastalık konusunda uyarıda bulundu. Daha önce çoğunlukla hayvanları hedef alan bu hastalığın, yakında insanlarda yeni bir pandemiye yol açabileceği ifade ediliyor.

Araştırmacılar, “İnfluenza D” (Grip D) adı verilen mutasyona uğramış bir grip suşunun insanlar arasında fark edilmeden yayılıyor olabileceğine dair ciddi endişeler bulunduğunu açıkladı.

Bu suş esas olarak domuz ve sığırlarda görülüyor; bağışıklık sistemlerine saldırarak ölümcül hastalıklara yol açabiliyor. Uzmanlar, bu suşun insanlara bulaşmasının büyük bir risk oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

Virüsün farklı hayvan türlerinde tespit edilmesiyle birlikte, insanlığın halihazırda Influenza D’ye maruz kalmış olabileceğine dair endişeler arttı. Bilim insanları, bunun gerçekleşmiş olabileceğine dair kanıtlar bulunduğunu, ancak virüsün şu an için gizli kaldığını ve aktifleşmeyi beklediğini belirtiyor.

İngiliz gazetesi The Sun’ın haberine göre, ABD’li araştırmacılar “henüz tam olarak anlaşılmamış” bu virüsün insanlar arasında yayılma yolunda olabileceğini ortaya koydu. Virüsün belirtilerinin “solunum yollarında etkili enfeksiyona” yol açtığı, yani doğrudan nefes alma sistemimizi hedef aldığı ifade edildi.

ABD’de Ohio Eyalet Üniversitesi’ndeki laboratuvar bilim insanları, insan solunum sistemindeki dokuların Influenza D suşuna karşı etkili bir direnç gösteremediğini tespit etti. Virüsün solunum yollarındaki farklı hücre tipleriyle nasıl etkileşime girdiği incelendiğinde, enfekte ettiği doku türü ne olursa olsun yayılabildiği görüldü.

BioRxiv ön baskı sunucusunda yayımlanan çalışmada, “Influenza D’nin insan solunum sistemi modellerinde verimli şekilde çoğaldığı ve büyük ölçüde doğuştan gelen bağışıklık savunmalarından kaçabildiği” ifade edildi.

Bilim insanları, “Bu durum, yalnızca küçük değişikliklerin bile insanlar arasında sürdürülebilir bulaşma için yeterli olabileceği endişesini doğurmaktadır” uyarısında bulundu.

Araştırmacılar sonuç olarak, “Bu bulgular, Influenza D’nin biyolojisi ve hayvandan insana geçiş riski konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu teyit etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Bazı bölgelerde virüsün günlük yaşam ortamlarında da tespit edildiği bildirildi. Yerel çevresel örneklerde, hastaneler ve havaalanları gibi yoğun insan sirkülasyonu olan alanlardan alınan hava örneklerinde Influenza D izlerine rastlandı.

Ayrıca, domuz ve sığırlarla çalışan çiftçilerde Influenza D’ye karşı gelişen antikorlar tespit edildi. Bu antikorlar, kişinin daha önce virüsle enfekte olduğunu gösteriyor. Yapılan bir çalışmada, bu sektörlerde çalışanların yüzde 97’sine kadarının antikor taşıdığı belirlendi; bu da büyük oranda maruziyet yaşandığını gösteriyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan bir başka çalışmada, virüsün özelliklerine ilişkin bilginin sınırlı olduğu kabul edildi. Klinik araştırmaların az olduğu belirtilirken, mevcut veriler ışığında “D suşunun halk sağlığı için önemli bir tehdit oluşturabileceği” ifade edildi.

Florida Üniversitesi’nde araştırma profesörü olan Dr. John Lednicky, şu değerlendirmede bulundu:

“Bilimsel literatüre yönelik incelememiz, bu virüsün insanlarda solunum yolu hastalıkları açısından tehdit oluşturduğunu göstermektedir. Buna rağmen enfeksiyona yanıt ya da korunmaya yönelik ciddi bir adım atılmış değildir.”