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Siyaset Gizli ortak İYİ Parti ve HDP İstanbul Sözleşmesi'ne destekte buluştu!
Siyaset

Gizli ortak İYİ Parti ve HDP İstanbul Sözleşmesi'ne destekte buluştu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısına, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın kullandığı "İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula" yazan maskeyle katıldı. Böylece eşcinsel sapkınlara açıkça destek veren HDP ile Türk ailesini önemsediğini iddia eden İYİ Parti, İstanbul Sözleşmesi'ne destekte buluştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 21:19:00 - 2020-11-24 21:33:49

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısına, HDP'li Pervin Buldan'ın kadın grubuna seslendiği toplantıda taktığı, üzerinde "İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula" yazan maskeyle katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. Gündeme dair değerlendirmeler yapan Akşener'in salona gelirken taktığı maske ise dikkat çekti.



Akşener, üzerinde "İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula" yazılı bir maske ile partililere konuşurken yanında bulunan bazı vekillerin de aynı maskeyi kullandıkları görüldü.

Öte yandan Akşener'in kullandığı maskeyi, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da 20 Ekim'de kadın grubuna seslendiği toplantıda kullanmıştı.

HDP-İYİ Parti İstanbul Sözleşmesi'nde buluştu

Gizli ortak HDP ile 'ortak anayasa'da birleşen İYİ Parti bu sefer de cinsel sapkınlığın meşru görüldüğü İstanbul Sözleşmesi'nde aynı tarafta yer aldı.

Gaylere, lezbiyenlere, metres hayatına desteği ile bilinen HDP ile Türk ailesini önemsediğini idida eden İYİ  Parti, İstanbul Sözleşmesi'ne destekte buluştu.

Söz konusu sözleşmenin uygulamaya koyulduğu tarihten günümüze kadar her yıl kadın cinayetlerinin arttığı biliniyor.

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Yorumlar

Putsavar

pedofil anlaşmasını bir tarafınıza sokun
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Ulvi

İP´de gökkuşağı renklerine doğru meyil var galiba..
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