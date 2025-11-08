Gizli hazine, su kestanesi! Görüntüler Hindistan'dan: Gören gözlerine inanamadı, gündem oldu!

Hindistan'da singhara olarak bilinen Trapa natans (su kestanesi), Avrupa, Asya ve Afrika mutfaklarının vazgeçilmez bir besin olmasının yanı sıra, gizli hazine değerinde.

Su Kestanesi,su gibi görünen bu göllerin altında yetişiyor. Sosyal medyada göreneler gündemine taşıdı.

Hindistan'da singhara olarak bilinen Trapa natans (su kestanesi), Trapaceae familyasına ait, sığ su alanlarında, göletlerde veya bataklık arazilerde yetişen serbest yüzen bir bitkidir. Su kestanesi, yerel böcek parazitleri tarafından iyi kontrol altında tutulduğu Avrupa, Asya ve Afrika'ya özgüdür.

Su kestanesi veya Trapa Natans, suda yaşayan bir yabani otun meyvesidir. Tek bir büyük beyaz renkli yenilebilir tohumu vardır. Hindistan'da singhara veya paniphal olarak bilinir. "Tek yağsız ve glütensiz yemiş" olan Singhara, Keşmir'de yerel olarak Gaer olarak bilinir. Avrupa, Asya ve Afrika'ya özgüdür. İlk olarak 1859'da Massachusetts, Concord yakınlarında Kuzey Amerika'da görülmüştür. Singhara, yeşilimsi bir kabukla kaplı, dikenli üçgen şeklindedir ve Bandipora'da bulunan Wular Gölü kıyılarında yaşayan insanlar için önemli bir üründür. Bu gerçek yemişin tadı hafif tatlı ve nişastalıdır. Çıtır beyaz etli yumru, olduğu gibi yenebileceği gibi birçok başka şekilde de tüketilebilir. Çekirdeğin kabuğu serttir ve içindeki beyaz yenilebilir yemişin soyulması zordur.

Bu yemiş, fındık alerjisi olanlar için bile güvenle tüketilebilir. Çiğ singhara alırken, yumuşak noktaları olmayan, pürüzsüz ve kırışıksız bir kabuğa sahip olanları tercih edin. Su kestanelerini satın aldıktan sonra, soyulmamış olarak kağıt torbalarda buzdolabında bir haftaya kadar saklayabilirsiniz. Ayrıca, uygun kaplarda dondurarak da tüketebilirsiniz çünkü 0ºF'de 5-6 aya kadar dayanırlar ve su kestanelerini kullanmadan hemen önce soymak daha iyidir. Soyulmuş kestaneleri suda saklamak, taze tat ve dokularını kaybetmelerine neden olabilir. Soyulmuş singhara 2-3 gün dayanır, ancak suyun her gün değiştirilmesi gerekir. Bunu yapmanın en iyi yolu, su kestanelerini haşlamak, soymak, dondurucu poşetlerine/uygun kaplara koyup dondurmaktır. Singharadan hazırlanan kızartmalar Keşmir'de popülerdir. Ayrıca, singhara unu kulça ve diğer unlu mamullerin yapımında kullanılır. Singharadan, tadı güzel ve Bandipora bölgesinin ekonomisini canlandırabilecek birçok katma değerli ürün üretilmektedir.(kashmirreader) Bir uzmana danışmadan tüketmeyiniz.