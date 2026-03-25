İsrail bayrakları çöpe

İşgal ettiği Filistin topraklarında soykırım yapan terör devleti İsrail; Lübnan ve Suriye'nin ardından İran'ı da vurmaya başladı.

Orta Doğu'yu çıkmaz bir yola sürükleyen Siyonist katillere en büyük destekçisi ABD'den dikkat çeken bir tepki geldi.

Bayraklar çöpe

Zulüm karşısında vicdanlarının sesini dinleyen Amerikalılar, İsrail'in bayraklarının çöpe atarak bir akım başlattı.

"Mavi bayrağı çöp kutusuna atın." sloganıyla başlatılan akım hızla yayılıyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.