Gündem İmamoğlu propagandası için gazeteci kılığına girdiler! İmamoğlu'na sahte basın kartlı 'PR'
İmamoğlu propagandası için gazeteci kılığına girdiler! İmamoğlu'na sahte basın kartlı 'PR'

İmamoğlu propagandası için gazeteci kılığına girdiler! İmamoğlu'na sahte basın kartlı 'PR'

Asrın Yolsuzluk Davasında Ekrem İmamoğlu suç örgütü duruşmalarından sosyal medyada görüntü paylaşan kişi sahte gazeteci çıktı.

CHP’liler "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmalarını çarpıtmak için her yolu deniyor.

Duruşmalardan yalan haber yapmak ve kamuoyunu yönlendirmek için başvurulan yasa dışı yollardan biri daha ortaya çıkartıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonuna gazeteci kılığında giren bir kişinin sahte basın kartıyla salona girdiği belirlendi.

Sahte olduğu belirlenen kartta kişinin isminin Erdal Yasin Tüysüz, kurumu “K.Medya Boğaziçi Haber” olarak yazıldığı görüldü.

 

 

Sözkonusu şahsın yasal olmayan yollara başvurmasına rağmen sosyal medyada pişkin bir şekilde “Silivri’de Ekrem İmamoğlu takip etmek için gazeteci muhabir oldum. 10 parmak 10 marifet. Haberi kaynağından yani benden öğreneceksiniz” yazdığı ifadeleri de tespit edildi.

 

Sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan Erdal Yasin Tüysüz hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı, arama ve elkoyma talimatı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Asrın Yolsuzluk davasında "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü çekilerek sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma yürütülürken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmişti.

"İmamoğlu Suç Örgütü" davası: 8'inci duruşma başladı
"İmamoğlu Suç Örgütü" davası: 8'inci duruşma başladı

Gündem

"İmamoğlu Suç Örgütü" davası: 8'inci duruşma başladı

İmamoğlu diploma davasında köşeye sıkıştı! Özgür Özel ortağını sattı mı? Yalanları tek tek ifşa oldu!
İmamoğlu diploma davasında köşeye sıkıştı! Özgür Özel ortağını sattı mı? Yalanları tek tek ifşa oldu!

Gündem

İmamoğlu diploma davasında köşeye sıkıştı! Özgür Özel ortağını sattı mı? Yalanları tek tek ifşa oldu!

MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış!
MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış!

Gündem

MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış!

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu
Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu

Gündem

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu

Hamdi

Vahh benim memleketim ne hallere düşmüşsün bu kadar mı aciz olur güvenlik adam çıksa orda hırsıza sıksa ondan sonra iğneyle sorumlu ara bu kadar mı birbirinden habersiz olur devlet

askan

bunlara sedef kabaş iyi öğretmiş yalan yanlış önemli değil içi boş olsun palavra olsun önemli değil bir kere on kere çok defa topluma insanlara duyurun gösterin iz bırakır sonrası yalan çıksada önemli değil
