İmamoğlu propagandası için gazeteci kılığına girdiler! İmamoğlu'na sahte basın kartlı 'PR'

CHP’liler "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmalarını çarpıtmak için her yolu deniyor.

Duruşmalardan yalan haber yapmak ve kamuoyunu yönlendirmek için başvurulan yasa dışı yollardan biri daha ortaya çıkartıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonuna gazeteci kılığında giren bir kişinin sahte basın kartıyla salona girdiği belirlendi.

Sahte olduğu belirlenen kartta kişinin isminin Erdal Yasin Tüysüz, kurumu “K.Medya Boğaziçi Haber” olarak yazıldığı görüldü.

Sözkonusu şahsın yasal olmayan yollara başvurmasına rağmen sosyal medyada pişkin bir şekilde “Silivri’de Ekrem İmamoğlu takip etmek için gazeteci muhabir oldum. 10 parmak 10 marifet. Haberi kaynağından yani benden öğreneceksiniz” yazdığı ifadeleri de tespit edildi.

Sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan Erdal Yasin Tüysüz hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı, arama ve elkoyma talimatı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Asrın Yolsuzluk davasında "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü çekilerek sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma yürütülürken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmişti.