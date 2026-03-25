İsrail’e silah tepkisi sokağa taştı! Londra’da tepki büyüyor
İngiltere’nin başkenti Londra’da Filistin'i destekleyen göstericiler, İsrail’e silah sağladığı öne sürülen şirketi protesto etti.
İngiltere’nin başkenti Londra’da Hayes bölgesinde, katil İsrail'in eylemlerine sessiz kalmayan bir grup dikkat çeken bir protesto gerçekleştirdi. Filistin’i destekleyen göstericiler, İsrail’e silah ve askeri teçhizat sağladığı öne sürülen Attewell şirketine karşı gösteri düzenledi.
Silah ambargosu istaniyor
"Silah Fabrikası Gösterileri - Eylem Günü" (Arms Factory Protests - Day of Action) kapsamında bir araya gelen göstericiler, İsrail’e silah satışının durdurulması ve kapsamlı silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.