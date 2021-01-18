Gizli görüşmenin sızdırılması İsrail - Suudi Arabistan ilişkilerini sarstı

Suudi Arabistan’ın dış politika konularında son dönemde değişime gittiğini gösteren gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Riyad’ın, Kasım ayında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılan gizli görüşmenin sızdırılmasının ardından, İsrail tarafından gelen doğrudan ya da dolaylı görüşme taleplerine cevap vermediği ortaya çıktı. Londra merkezli Elaph gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan, ABD üzerinden gelen talepler de dahil, İsrail’le görüşmeyi reddediyor ve boykot uyguluyor. 22 Kasım’da Neom kentinde Muhammed bin Selman ve Netanyahu arasındaki görüşme aynı gün İsrail medyasına sızdırılmıştı.

İlişki farklılaştı

Elaph gazetesine konuşan kimliği belirtilmeyen bir kaynak, Kasım ayındaki görüşmenin Netanyahu’nun ekibi tarafından medyaya sızdırılmasıyla iki ülke arasındaki ilişkinin farklılaştığını belirtti. İsrail’in durumu düzeltmek için çaba sarfettiğini de kaydetti. Riyad’ın İsrail politikasındaki değişimde ABD’de Joe Biden yönetiminin göreve gelmesinin de etkisi olduğu iddia edildi.

Mossad'a vize çıkmadı

İsrail medyasında çıkan bazı haberler de gelişmeyi doğrular nitelikte. Haberlere göre Riyad yakın zamanda üst düzey bir İsrailli yetkilinin ziyaret talebini reddettiği belirtildi. İsrailli Yediot Ahronot gazetesi, Riyad’ı ziyaret etme talebi reddedilen kişinin, Mossad başkanı Yossi Cohen olduğunu iddia etti. Cohen, Netanyahu’nun Arap ülkeleriyle ilişkileri sağlamakla görevlendirdiği isim olarak biliniyor.

Krize sebep olan görüşme

Veliaht Prens ile Netanyahu arasındaki gizli görüşmenin sızdırılması Riyad’da krize neden olmuştu. Suud Dışişleri Bakanlığı görüşmeyi yalanlarken, Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan Suud yetkililer görüşmenin Kral Selman bin Abdülaziz’den habersiz yapıldığını belirtmişti. Kral Selman’ın gelişmenin ardından dış politikada ipleri kendi eline aldığı iddia ediliyordu.