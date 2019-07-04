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Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, dün Mecliste HDP ile İYİ Parti arasında yaşanan tartışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz, İYİ Parti ile CHP'nin ittifakla seçime girmiş olması onlara yaradı" dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:40
Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş,"Bizim AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz, İYİ Parti ile CHP'nin ittifakla seçime girmiş olması onlara yaradı, bu objektif vaka, söylemeye gerek yok. İYİ Parti'nin bunu provokatif amaçlarla kullanmaya çalışması siyasi etikten yoksun bir davranış." dedi.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti ile yaşanan krize ilişkin konuştu.

"Süreç İYİ Parti'ye yaradı"

 

Bir gazetecinin, dün Genel Kurulda HDP ile İYİ Parti arasında yaşanan tartışmayı anımsatıp HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın İYİ Parti'ye yönelik "Kürt seçmenleri sayesinde o sıralarda oturuyorsunuz." sözlerine katılıp katılmadığını sorması üzerine Beştaş, şunları kaydetti:

"Bizim İYİ Parti ile ya da başka partiyle ittifakımız yok, hiçbir zaman olmadı. Bizim ittifakımız halka, tabanla, demokrasi güçleriyle. Kürt halkı üzerinden ya da HDP üzerinden kavgaya izin vermeyeceğiz. Bunun üzerinden bir tartışmayı reddediyoruz. İYİ Parti ya da diğer partilerin de bu şekilde özellikle Kürtleri sadece seçmen kağıdından ibaret gören, her an aldatılabileceği, kandırılabileceği düşünülerek yapılan hareketlerden ve sözlerden halk da büyük rahatsızlık duyuyor. Bu üstenci ve hiyerarşik yaklaşımı reddediyoruz. Neticede bizim AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz, İYİ Parti ile CHP'nin ittifakla seçime girmiş olması onlara yaradı, bu objektif vaka, söylemeye gerek yok. İYİ Parti'nin bunu provokatif amaçlarla kullanmaya çalışması siyasi etikten yoksun bir davranış."

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:40
  1. Siirt
  2. Meral Danış
  3. HDP
  4. HDP İYİ Parti
  5. İYİ Parti

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