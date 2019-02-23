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Gizli buluşma belgelendi! HDP'den CHP'ye tam destek

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin ittifakı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Antalya'da yapılan gizli görüşme sonrası HDP’nin PM Üyesi Nihat Akkaya, Büyükşehir ve Kepez’de CHP’yi destekleyeceklerini duyurdu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:55
Gizli buluşma belgelendi! HDP'den CHP'ye tam destek

CHPAntalya'nın Kepez ilçesinde bir pastanede HDP ile yaptığı gizli buluşma sonuç verdi. Alanya, Döşemealtı ve Aksu'da belediye başkan adayı çıkartan HDP, Büyükşehir'de CHP'nin adayı Muhittin Böcek'i, Kepez'de ise Murat Dinç'i destekleyecek. Açıklama bizzat HDP'nin Parti Meclisi Üyesi Nihat Akkaya'dan geldi.

Tanımıyorum demişti

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, görüntüler ortaya çıkınca yaptığı açıklama ile ittifak olayını yalanlamıştı. Kumbul, "İl sekreterimle bir pastanede otuyorduk. Onları görünce selam verdim. Davet edip bir kahve ikram ettiler. Biz kimi görsek oturuyoruz" demişti. İddialarını bir adım ileriye götüren CHP İl Başkanı, "Onları tanımıyorum. Hayatımda ilk defa gördüm" noktasına kadar taşımıştı.

Son yerel seçimde MHP'den belediye başkan adayı olan Murat Dinç ise "Ben kendilerini tanımıyorum. Arkadaşlar var bir merhaba diyelim dedik. Sonra öğrendim bir tanesi HDP il başkanı imiş" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'lileri yalanladı

Kumbul ve CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Dinç, görüntülere rağmen HDP ile ittifak görüşmelerini inkar etmişti. Ancak HDP'li Akkaya, yaptığı açıklama ile Kepez'de bir görüşmenin olduğunu doğruladı.

Akkaya, Muratpaşa ve Konyaaltı örgütlerinin kendileri ile bağlantı kurmamalarını eleştirerek, "Bu nedenle bu iki ilçedeki onların adaylarını desteklemeyeceğiz" dedi.

Akkaya'nın Kepez'de ise Dinç'i destekleyeceklerini söylemesi, Kepez örgütünün kendileriyle bağlantı kurduğunun kanıtlamış oldu.

HDP'liler CHP listesinde

CHP'nin Kepez Belediyesi Meclis Üyesi aday listesinde ise HDP'li isimlere yer verildi. Listenin 10'uncu sırasında Mustafa İlhan, 15'inci sırasındaki Nesibe Bahadır ve 20'nci sırasındaki Abdulbaki Karaağaç, HDP kökenli isimler olarak dikkat çekti. Özellikle Abdulbaki Karaağaç'ın kapanan BDP'nin Antalya eski İl Eşbaşkanı olması bu ilişkinin somut bir göstergesi olurken kirli ittifakın resmi kanıtları ortaya saçıldı.

Tartışılan görüntüler

ATV'de Ana Haber'de yayınlanan görüntüler ile Antalya'da HDP ve CHP işbirliğini ayyuka çıkarmıştı. Önce bir pastane ardından da bir benzin istasyonundaki görüntülerde, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP İl Sekreteri İlkay Budak ile HDP'li heyetle bir araya geliyor. HDP'li heyette HDP Parti Meclisi Üyesi Nihat Akkaya, Aydın Çetinkaya ile Antalya HDP Eşbaşkanı Muhsin Taşar ve eski Eşbaşkanı Ahmet Kaya yer aldı. Görüntülerin devamında ise Kepez CHP adayı Murat Dinç, Nihat Akkaya'yı arabaya uğurlarken görüldü.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:55
  1. Konya
  2. Aydın
  3. Antalya
  4. Nihat Akkaya
  5. chp hdp ittifakı

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