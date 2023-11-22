  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Gizli bilgileri kendi elinizle vermeyin!
Teknoloji

Gizli bilgileri kendi elinizle vermeyin!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 11:37:49 - 2023-11-22 11:37:48
Gizli bilgileri kendi elinizle vermeyin!

Siber dolandırıcılar hedeflerine ulaşabilmek için e-mail adreslerinden telefon numaralarına, kullanıcıların arkadaş listelerine erişebilecekleri kaynakları her zaman gözden geçiriyorlar.

LinkedIn kullanıcıları sıklıkla kişisel veya profesyonel iletişim bilgilerini herkese açık hale getirmeyi tercih ediyorlar. Eset, LinkedIn profilinizde hangi iletişim bilgilerinizi paylaştığınızı ve bunları kimlerin görebildiğini kontrol etmenizi öneriyor.

Bu yolu deniyorlar:

Siber dolandırıcılar hedeflerine ulaşabilmek için e-mail adreslerinden telefon numaralarına, kullanıcıların arkadaş listelerine erişebilecekleri kaynakları her zaman gözden geçiriyorlar. Sosyal mühendisliğin araçlarını kullanarak hedeflerine doğru ilerlerken teknolojiden de yararlanıyorlar. Web sitelerinden bilgi toplayabilmek için web kazıma araçları olarak adlandırılan programları kullanarak verilere erişebiliyorlar.

Neleri yayımlamayı seçmelisiniz?

Platform ve doğrudan bağlantılarınız dışında herhangi bir iletişim bilgisini paylaşmamayı tercih ederek suçluların hakkınızda toplayabileceği bilgi miktarını önemli ölçüde sınırlamış olursunuz. Tam adınız, iş unvanınız ve şirketinizin coğrafi konumu elbette yine görünür olacaktır.E-posta adreslerini herkese açık hale getiren LinkedIn profilleri LinkedIn kullanıcıları sıklıkla kişisel iletişim bilgilerini paylaşırken, bazıları mevcut kurumsal e-posta adreslerini de açıklayabilir.

Riskleri en aza indirmek mümkün mü?

Sosyal ağların doğası gereği ve herhangi bir platformda suçlular verilerimizin bir kısmına çevrimiçi olarak erişebilir. Ancak suçluların LinkedIn'deki en değerli bilgilerinize erişmesini önlemek için alabileceğiniz birkaç önlem var:

LinkedIn gizlilik ayarlarınızı yapılandırın LinkedIn, bağlantılarınız dışındaki kişilerin erişebileceği bilgileri sınırlamak için çeşitli seçenekler sunar. Aynı tür önlemleri diğer sosyal medya sitelerinde de uygulamalısınız ancak bu özellikle LinkedIn için önemli olabilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Profilinizdeki bilgi miktarını sınırlayın. .Bağlantı isteklerini incelemeden kabul etmeyin Platformda çok sayıda bot ve sahte profil mevcut olduğundan, kabul etmeden önce her bağlantı isteğinin doğruluğunu inceleyin. Bağlantılarınızın listesini düzenli olarak gözden geçirin. Sahte profillerin yaygınlığı göz önüne alındığında, bağlantı listenizi düzenli olarak gözden geçirin ve şüpheli görünen kişileri kaldırın. 

Hem parayı cebe atıyorlar hem aracı götürüyorlar! Son pişmanlık fayda etmiyor! Araç alacaklar dikkat! Şimdi de bu dolandırıcılık yöntemi çıktı
Hem parayı cebe atıyorlar hem aracı götürüyorlar! Son pişmanlık fayda etmiyor! Araç alacaklar dikkat! Şimdi de bu dolandırıcılık yöntemi çıktı

Gündem

Hem parayı cebe atıyorlar hem aracı götürüyorlar! Son pişmanlık fayda etmiyor! Araç alacaklar dikkat! Şimdi de bu dolandırıcılık yöntemi çıktı

İstanbul'da ucuz oto dolandırıcılığı!
İstanbul'da ucuz oto dolandırıcılığı!

Yerel

İstanbul'da ucuz oto dolandırıcılığı!

Bu da yeni dolandırıcılık yönetimi! Oscar ödüllük performans
Bu da yeni dolandırıcılık yönetimi! Oscar ödüllük performans

Gündem

Bu da yeni dolandırıcılık yönetimi! Oscar ödüllük performans

Çek dolandırıcılığı hortladı!
Çek dolandırıcılığı hortladı!

Ekonomi

Çek dolandırıcılığı hortladı!

Pos cihazıyla dolandırıcılığa dikkat! 2 milyon liralık vurgun
Pos cihazıyla dolandırıcılığa dikkat! 2 milyon liralık vurgun

Aktüel

Pos cihazıyla dolandırıcılığa dikkat! 2 milyon liralık vurgun

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ülkesinden Azerbaycan'ın teklifine cevap geldi! 6'ncı öneriyle karşılık verdiler! Beklenmedik gelişmesi
Dünya

Ermenistan ülkesinden Azerbaycan'ın teklifine cevap geldi! 6'ncı öneriyle karşılık verdiler! Beklenmedik gelişmesi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın barış anlaşması teklifine bomba bir cevap geldi: Kendi cevaplarını içeren 6'ncı öneriyle karşı..
Selçuk Bayraktar'ın yaptığı buluşların peşine düştüler! Bayraktar'a casusluk operasyonu: Duyan şaşkına dönecek
Aktüel

Selçuk Bayraktar'ın yaptığı buluşların peşine düştüler! Bayraktar'a casusluk operasyonu: Duyan şaşkına dönecek

BAYKAR Lideri ve Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın olduğu Hadımköy’de bulunan savunma makineleri üreticisi Baykar tesislerinde casu..
Ne altın ne dolar! Her tahmini çıkan İslam Memiş duyurdu: Gram altın için rakam verdi! Hemen toplayın, birden artacak
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Her tahmini çıkan İslam Memiş duyurdu: Gram altın için rakam verdi! Hemen toplayın, birden artacak

Altın, dolar ve gümüş konusunda önemli tahminler yapan ekonomist İslam Memiş'ten yeni uyarılar geldi. Gram altının kaç para olacağı merakla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23