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Gündem

Gizleniyorlardı, komandolar tepelerine çöktü! Haftanin'de PKK'ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin'de 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 16:05:00 - 2020-06-27 16:39:41
Gizleniyorlardı, komandolar tepelerine çöktü! Haftanin'de PKK'ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, komandoların Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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