Gizemli yardımsever veresiye defterlerini satın aldı

Adana’nın Kozan ilçesinde gizemli bir yardımsever kırsaldaki mahallelerin bakkal dükkanlarına giderek vatandaşların veresiye defterlerindeki borçlarını kapattı.

Gizemli yardımsever Bağlar ve Tavşantepe mahallerinde bulunan iki ayrı bakkala giderek vatandaşın veresiye defterlerindeki borçlarını kapadı. İsminin açıklanmasını isteyemeyen yardımsever el alan eli görmemeli diyerek bakkalı isminin açıklanmaması için tembihledi.

Bakkal Ömer Küçükakçalı, vatandaşın borçlarını ödemek isteyen gizemli yardım severin talebini duyunca ilk başta inanamadığını söyledi. 30 ailenin yaklaşık 5 bin lira değerindeki alacağının bir kalemde silindiğini söyleyen Küçükakçalı, “Allah razı olsun bayramı fırsat bilerek bir iş insanı telefon açtı. Defterinizde maddi sıkıntısı olan borcu olan var mı? dedi. Çok yüklü bir miktar çıktı. Ben bunun hepsini değil de bir kısmını ödeyebilirim dedi. En az 5 bin lirasını ödedi yaklaşık 30 ailenin borcunu ödedi. Aileleri aradık söyledik. Çok mutlu oldular. Ramazan ayında bayramı yaşadılar. İsminin söylenmesine istemedi. Sağ elin verdiğini sol el görmesin. Belki örnek olur bir başka hayırsever başka bir marketin borcunu öder” dedi.

Vatandaşların maddi durumu iyi olmadığı için alacaklarını isteyemediğini belirten Küçükakçalı, "Ben daha önce televizyonda duyuyordum inanmıyordum. Kendisine teşekkür ettim. İlk konuştuğumda borcun kapatacağına inanmadım. Bu Ramazan da bizde mutlu olduk. Bu defteri çöpe atacağım” dedi.

Gizemli yardımseverin, Tavşantepe Mahallesinde de bir marketin veresiye defterini kapattığı öğrenildi.