Gizemli ses Selanik’i ayağa kaldırdı! Zemini titretiyor, sırrı çözülemiyor!

Yunanistan’ın Selanik şehrinde, vatandaşlar 5 haftadır duydukları gizemli sesin nedenini araştırıyor. Meteora bölgesinde duyulan sesin geceleri başladığı belirtilirken, sokağın zemininden geldiği söylenildi. Bölge halkı tarafından yetkililerden yardım istendi.

“Zemin Titriyor Gürültü Artıyor”

Bölgede yaşayan Anastasia Lampada, seslerin sokakların altından geldiğini söyledi. Lampada, seslerin artık korkunç hale geldiğini ve giderek korktuklarını belirterek, "Şahsen balkonuma çıktığımda dinliyorum. Sesin nereye gittiğini görmek için diğerleriyle birlikte yürüdük ve kavşakta sanki zemin titriyormuş gibi çok gürültülü gelmeye başladı. Birçok aile geceleri uyuyamıyor. Şimdi, daha yoğun ve daha sinir bozucu hale geldi. Aslında 8 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da çok gürültülü olduğu için hepimiz sesin nereden geldiğini görmek için dışarı çıktık ama anlayamadık" dedi.

Bunun acilen çözülmesi gereken ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

gizemi çözülmüş değil

Gizemli sesin 5 haftadır her gece başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar devam ettiğini belirten bölge sakinleri, yetkililerden sesin sırrını çözmesini istiyor. Bölge sakinlerinin ve Meteora Yurttaşlar Birliği Başkan Yardımcısı Nikos Papadopoulos'un tahminlerine göre ses, jeolojik olaylardan kaynaklanıyor olabilir. Papadopoulos, bölge sakinlerinin yakın zamanda çalışmaların tamamlandığı gaz boru hatlarındaki bir patlamadan endişelendiğini söyledi.