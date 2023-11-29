Gizemli salgın bölgemize sıçradı: Çocuklar tehlikede!

Çin’de Pekin başta olmak üzere bazı şehirlerde son haftalarda giderek artan “gizemli zatürre salgını” endişe yaratmaya devam ediyor… Özellikle çocukları etkileyen salgın Avrupa'ya da sıçradı.

Çin şimdi de “gizemli zatürre salgını” ile boğuşuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün de uzaktan izlediği ve Çinli yetkililerden bir açıklama beklediği salgın yüzünden hastaneler doldu taştı.

Özellikle çocukları etkileyen zatürre vakalarında hastaların belirtileri arasında yüksek ateş ve öksürük yer alıyor. Bölgedeki hastanelerde doluluk yüzünden çocuklar koridorlarda tedavi altına alındı.

2019’un son haftalarında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) daha sonra bütün dünyaya yayılmış ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştu. Bazı yetkililer ve uzmanlar Çin’in uluslararası kamuoyuna Covid-19 ile ilgili geç haber verdiğini söyleyerek Çin yönetimini suçlamıştı.

AVRUPA’DA ORTAYA ÇIKTI

Çin’de geçen haftalarda yaşanan salgın Avrupa’da da ortaya çıktı. Hollanda’da son günlerde özellikle çocuklar arasında solunum yolu hastalıklarında çok ciddi bir salgın oluştuğu açıklandı. Yetkililer belirtilerin Çin’deki çocuk hastalarla benzer olduğunu söyledi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre; Hollanda’nın Utrecht kentinde hastalanan çocuk sayılarında yükseliş olduğu belirtildi. Hollandalı yetkililer, yaşları 5 ile 14 arasında değişen çocukların hastalandığını aktardı. Hollanda’daki yetkililerin paylaştığı verilere göre hastalık oranı geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artmış vaziyette.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hollanda Sağlık Araştırmaları Hizmeti Enstitüsü (NIVEL), Ağustos ayından beri zatürre vakalarında ciddi bir artış oluştuğunu duyurdu. Akciğerlerde iltihaba sebebiyet veren hastalığın bakteriyel ya da virüs temelli olduğu açıklanırken öksürük, nefes darlığı ve yüksek ateş gibi belirtileri olduğu kaydedildi.

NIVEL’in verilerine göre 5-14 yaşları arasındaki her 100 bin çocuktan 103’ünün hastalandığı açıklandı. Bu sayının geçen yıl 58 olduğu belirtildi. Yetkililer bu keskin artış ile ilgili net bir açıklama yapmadı.

Öte yandan sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve videolarda Çinli görevlilerin özel kostümlerle sokak ve okulları temizlediği görülüyor. Görüntülerde özel bir sistem aracılığıyla temizlik görevlileri temizlik yapıyor.

Öte yandan Çin’in popüler sosyal medya platformlarından Weibo’da yayınlanan görüntülerde 700 hastanın bir doktor görmek için izdiham oluşturduğu görülüyor.

Hastane yetkililerinin ise, “Sayın ebeveynlerimiz, şu an birçok çocuk hasta. Dolayısıyla yoğunluk oluşabilir. Tedavi için 13 saat bekleyebilirsiniz” uyarısında bulunduğu belirtildi. Gizemli salgın bölgemize sıçradı: Çocuklar tehlikede!

Odatv.com

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