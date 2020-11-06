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Dünya 'Gizemli hastalık' kâbusu devam ediyor
Dünya

'Gizemli hastalık' kâbusu devam ediyor

Nijerya'nın güneyindeki Enugu eyaletinde ortaya çıkan gizemli hastalık nedeniyle 57 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 02:38:00 -
'Gizemli hastalık' kâbusu devam ediyor

Nijerya basınında çıkan haberlere göre, Enugu Eyaleti Hastalık Gözetim ve Bildirim Sorumlusu Vincent Oshomi, yaptığı açıklamada, eyaletin Ette ve Umuopu bölgelerinde henüz teşhisi konulmayan hastalık nedeniyle eylülden bu yana 57 kişi öldü.

Yaşamını kaybedenlerin kan kusmadan önce ishal ve kasılma semptomları gösterdiğini belirten Oshomi, bu nedenle kolera ya da lassa ateşinden şüphelendiklerini belirtti.

Oshomi, eylülden bu yana gizemli hastalık nedeniyle Ette bölgesinde 37, komşusu Umuopu bölgesinde ise 20 kişinin öldüğünü söyledi.

Can kayıplarının sebebinin henüz bilinmediğini aktaran Oshomi, "Enugu Eyaleti Sağlık Bakanlığı hastalık konusunda uyarıldı, teşhis ve tedavi için örnekler alındı." dedi.

Nijerya'nın Delta eyaletinde bir haftada "gizemli hastalık" yüzünden 30 kişi ölmüştü.

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