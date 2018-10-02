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'Gizemli ev'deki kazı bitti, vatandaşın merakı dinmedi

Mersin'in Tarsus ilçesinde ‘kırmızı ev’ ve ‘gizemli ev’ olarak bilinen evde yapılan gizli kazı çalışmasının bitmesine rağmen vatandaşın merakı son bulmadı. Gizemli evin sahibi de henüz ortaya çıkmadı.

02 Ekim 2018 Salı 12:12
'Gizemli ev'deki kazı bitti, vatandaşın merakı dinmedi

Mersin'in Tarsus ilçesinde ‘kırmızı ev’ ve ‘gizemli ev’ olarak bilinen evde yapılan gizli kazı çalışmasının bitmesine rağmen yankıları bitmedi. Kazı alanının yakınında bulunan evlerin büyük bir kısmı zarar görmüş, binalarda içli, dışlı irili ufaklı çatlaklar oluşmuştu. Mahalle sakinleri kazı bittikten sonra çatlakların devam ettiğini, mağdur olduklarını, devlet yetkililerinden yardım beklediklerini söylüyor.

Kazı çalışmasının 5 aydır bitmesine rağmen vatandaşların mağduriyetinin giderilmediğini belirten Rıfat Çınar, yardım beklediklerini söyledi. Çınar, "Kazının bitmesinden 5 ay sonra buraya geldiğimizde, kazı alanına yakın olan vatandaşlarımızın mağduriyetinin günden güne arttığını gördük. Bütün başvurularında olumlu bir cevap alamadıklarından şikayetçi olan vatandaşlarımız, devlet büyüklerinden, yetkililerden acil bir şekilde yardım beklemekteler. Son tadilat yapılan binanın durumunu görüyorsunuz ve çökmeden dolayı çatlamalar oluşmuş tekrar ve günden güne maalesef çatlamalar büyüyor. Vatandaşlarımızın üzgün olduğunu gördük. Mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Bu konuda yetkililerden yardım talep ediyorlar" dedi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 12:12
  1. Mersin
  2. Tarsus
  3. Gizemli ev
  4. Kırmızı ev
  5. kazılar sona erdi

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