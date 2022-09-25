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Dünya Gizemli cismin ne olduğu ortaya çıktı
Dünya

Gizemli cismin ne olduğu ortaya çıktı

ABD'nin başkenti Washington DC ve çevre eyaletlerinde görülen "gizemli" cismin, Space X'in fırlattığı Falcon 9 roketi olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 23:39:00 -
Gizemli cismin ne olduğu ortaya çıktı

Washington DC ve çevresindeki Maryland ile Virginia eyaletlerinin semasında cumartesi akşamı beliren "gizemli" gök cismi, merak uyandırdı.

Cismin görüntülerini sosyal medya platformları üzerinde paylaşan çok sayıda kişi, bunun ne olduğunu sorguladı.

Cismin SpaceX firması tarafından Florida'daki üsten fırlatılan ve Starlink uyduları taşıyan Falcon 9 roketi olduğu belirlendi.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, söz konusu roketin 52 Starlink uydusunu yörüngeye taşıdığı kaydedildi.

 

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