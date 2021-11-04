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Dünya Gizemli cisim merak uyandırdı! Birçok şehirden görüldü
Dünya

Gizemli cisim merak uyandırdı! Birçok şehirden görüldü

İngiltere'nin birçok şehrinden görülen ve gök taşı olduğu tahmin edilen yeşil bir ışık topu merak uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 23:16:00 - 2021-11-04 23:22:51

İngiltere'nin kuzeyinden güneyine birçok şehirde gök taşı olduğu tahmin edilen yeşil bir ışık topu görüldü.

İngiltere'de dün akşam yerel saat 21.30 sularında ülkenin çeşitli yerlerinde gökyüzünde yeşil bir ışık topu görüldü. "Işık topu" olarak tabir edilen ve gök taşı olduğu tahmin edilen gökyüzündeki cismin, İngiltere'nin kuzeyinde bulunan Yorkshire'dan, Başkent Londra'ya kadar görüldüğü kaydedildi.

Henüz cismin ne olduğu hakkında resmi bir tanımlama yapılmamasına rağmen İngiltere basınında cismin, "uzaydan gelen yüksek hızlı bir madde kütlesi olabileceği" ve "atmosferle sürtünme nedeniyle gökyüzünü aydınlatabileceği" belirtildi.

Gök taşı olduğu düşünülüyor

Görgü tanıkları, gök taşı olabileceği düşünülen ışık topunu "muhteşem" olarak nitelendirdi. Londra'nın kuzeyindeki Enfield'daki evinin güvenlik kamerasından ışığı kaydeden bir kişi, görüntüyü sosyal medyada yayınlarken kendisini "çok şanslı" hissettiğini ifade etti.

İngiltere'de meteor olaylarını takip eden bağımsız bir topluluk olan The UK Fireball Alliance, Çarşamba günü görülen yeşil ışığın Eastbourne ve Hampshire gibi Londra'nın güney bölgelerinden görüldüğünü kaydetti.

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