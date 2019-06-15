Giysilerinizi alırken bile denemekten kaçının! | Zehirlenebilirsiniz!

Gİysilerinizi denerken derinize temas etmemesine özen gösterin. Çünkü kıyafetler, yapım aşamasından geçerken bir sürü kimyasala maruz kalıyorlar.

Yapım aşamasında klor ve benzeri ürünlerin kıyafete işlenmiş olması, sağlığınızı ciddi anlamda tehdit edebilir ya da vücudunuz allerjenlerle dolabilir. Sonucunda derinizde tahriş ve alerji olur.

Parlak ve plastik içerikli kıyafetlere dikkat!

Tekstil dünyası, ''ftalat'' isimli ürünü, plastikleri yumuşatmak için kullanırlar. Dolayısıyla plastik bazlı ürünler kullanıyor olabilirsiniz. Bu ürünlerin gözle görülür olanı ise, koca baskılı tişörtler, amblemler, çizgi karakter resimleri ve suni deri olarak adlandırılan plastikler olabilir. Yani çocuklarımıza parlak ve hoş görünüşlü olduğunu düşündüğümüz kıyafetler, hiç de masum değiller.

Bu maddeler vücutta ağır metal zehirlenmesi ve bu bağlamda farklı hastalıklar meydana getirebilirler. Hele ki küçük çocukların bu maddeyi yalamaları -ki her şeyi ağızlarına götürdüklerini varsayın- çok büyük birrisk altında oldukları anlamına gelir.

Bu maddeye maruz kalmış kıyafetler; alkalik kimyasal taşıdıkları için tahriş etme özelliğine de sahip olmuş oluyorlar.

Alkalik kimyasala maruz kalan bir başka kıyafet türü de ''beyazlar''dır. Bu denli göz alıcı olmaları için bolca kimyasalla yıkanıyorlar.

Kumaşların azizliğine uğramayın!

Sadece kıyafetlerin kimysal değil bir de mikrobik boyutu var. Sizden önce bir başka kişinin deo kıyafeti denemiş olma olasılığı yüksektir. En iyi ihtimalle hoşuna gittiği zaman elleriyle kontrol etmiş olabilir. Bu yüzden o kişinin taşıdığı mikroplar, kıyafete geçecektir.

Kumaşlarına dikkat edin! Özellikle peluş kumaşlar hem üretim alanında hem de bulunduğu bölgede tozu çekme özelliğine sahiptir. Toza alerjisi olan kişilerin bu konuya hassasiyet göstermesi gerekir.