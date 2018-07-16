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Giysilerden tutkal lekesi temizleme yöntemleri

Çıkması zor lekelerden bir tanesi de tutkal lekesidir. Peki, kıyafetlerden tutkal lekesi nasıl çıkar?

16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:39
Giysilerden tutkal lekesi temizleme yöntemleri

Eğer giysinizde tutkal lekesi oluştuysa öncelikle kontrol amaçlı olarak giysinin etiketini okuyun. Eğer çok güçlü bir lekelenmeyse kuru temizlemeye gönderebilirsiniz. Daha kolay lekelenme durumlarında temizliği kendiniz de yapabilirsiniz.

TUTKAL LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Öncelikle lekenin altına sıvı emici bir bez koyun.

Renksiz bir sirkeye (elma sirkesi) batırdığınız bezi lekeli bölgeye uygulayın.

Ardından giysiyi bol su ile yıkayın.

Tutkal lekesini oluştuğu kumaş da önemlidir. Pamuklu ve yünlü kumaşlarda farklı temizlik yöntemleri uygulanmalıdır.

Lekeli bölgeyi bir araç yardımıyla hafifçe kazıyın.

Daha sonra bu bölgeyi ılık su ile yumuşatın.

1-2 kaşık amonyak ile yarım bardak suyu karıştırıp bir bez yardımıyla lekeli bölgeye uygulayın.

Ardından yüzeyi bol su ile yıkayın.

Sentetik kumaşlar için de farklı yöntemler uygulanmalıdır.

Öncelikle lekenin arka tarafına buz tutun.

Ardından katılaşan tutkal lekesini bir araç yardımıyla hafifçe kazıyın.

Sonra leke üzerine limon sıkın.

Ardından da bir bezi lekenin üstüne sürterek lekeyi temizleyin.

Bu yöntemleri kullanarak, sentetik, pamuklu veya yünlü kumaşlardan tutkal lekesini temizleyebilirsiniz.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:39
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