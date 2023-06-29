Giyim devi iflas etti

Almanya'da aktif bir şekilde faaliyet gösteren moda devi Christopher Kane, iflasını duyurdu. Şirketin iflas başvurusu, ekonomik durgunluk, artan maliyetler ve satışlardaki düşüş gibi faktörlerin birleşimi sonucunda gerçekleşti. Yönetim kurulu, mevcut durumu değerlendirdikten ve çeşitli kurtarma stratejilerini değerlendirdikten sonra, şirketin faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Moda şirketi, iflas sonucunda yeniden yapılanma sürecine girme veya tamamen kapanma seçeneklerini değerlendireceğini belirtti. Şirketin hissedarları durumdan haberdar edildikten sonra markaya bir kurtarma planı oluşturması için yeterli süre verilmesine karar verildi.

Yeniden yapılandırmanın başarılı olması için Christopher Kane yatırımcı arıyor. Markanın ürünleri Almanya'da Zalando, Amazon ve MyTheresa'dan satın alınabiliyordu.