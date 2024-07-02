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Yerel Gitti güzelim sıfır araçlar! Teker yere değmeden 2. el oldular
Yerel

Gitti güzelim sıfır araçlar! Teker yere değmeden 2. el oldular

Yeniakit Publisher
2024-07-02 10:47:10 - 2024-07-02 10:47:09
Gitti güzelim sıfır araçlar! Teker yere değmeden 2. el oldular

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada bir tır yol kenarındaki kanala düşerek yan yattı. Tırın arkasında bulunan Hyundai marka sıfır otomobiller bariyerlere sürterek hasar gördü.

Kaza, sabah saatlerinde Kuruçeşme ilçesi TEM otoyolu Batı gişelerini geçince meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FVK 022 çekici plakalı tır, yol kenarında bulunan yağmur suyu kanalına düşerek yan yattı. Tırın dorsesinde bulunan Hyundai marka otomobiller, tekerleri yere değmeden ikinci el oldu. Kaza sebebiyle tırın arkasında bulunan 5 sıfır otomobil büyük hasar gördü. Kaza sebebiyle yol kenarında bulunan bariyeler de hasar aldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Hasar gören otomobiller, çekici yardımcı başka bir tıra yüklendi.

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