gittigidiyor.com üyelik ücretli mi? Son yıllarda online alışverişe ilgi arttı. Bu durum koronavirüs salgını sürecinde ise katlandı. Temassız teslimat seçeneklerinin yanı sıra müşteriye sunulan fiyatların pek çoğu mağaza fiyatlarından daha cazip. Alışveriş yapacak olanlar pek çok mağazanın bulunduğu ürün ve fiyat karşılaştırabileceği alışveriş sitelerini tercih ediyor. En çok tercih edilen sitelerin başında ise Gitti Gidiyor geliyor. Gitti Gidiyor üzerinde onlarca satıcı açtığı mağazalarla müşterilerine en iyi hizmeti vermeye çalışıyor. Ayrıca güvenli ödeme yöntemleri ise vatandaşların gittigidiyor.com’u tercih etmesine olanak sağlıyor. Peki, Gitti Gidiyor satıcı üyeliği ne kadar?

Gitti Gidiyor kimin? | Gitti Gidiyor sahibi

Gitti Gidiyor 2011 yılında kurulan bir e-ticaret sitesidir. 5 Şubat 2011 tarihinde Gitti Gidiyor; Serkan Borançılı, Burak Divanlıoğlu ve Tolga Kabataş tarafından eBay bünyesinde kuruldu. 2011 yılında yolculuğuna başlayan Gitti Gidiyor'da 100 bini aşkın satıcı ve 28 milyonu aşkın kayıtlı üye bulunuyor.

Gitti Gidiyor ana sayfa

Binlerce mağazayla milyonlarca kişiye hizmet veren Gitti Gidiyor’da telefondan baharatlığa, iğneden ipliğe milyonlarca ürün satılıyor. Vatandaşlar Gitti Gidiyor isimli e-ticaret sitesine gittigidiyor.com adresinden giriş yapabilir.

Gitti Gidiyor nasıl üye olunur?

Gitti Gidiyor üzerinden alışveriş yapmak isteyenler sisteme üye olmak zorunda değil. Üye olmadan da alışveriş yapmanız mümkün. Ancak kampanyalardan, kuponlardan yararlanmak için sisteme üye olmak gerekiyor. Bunun için gittigidiyor.com’a giriş yapmanız lazım. Sitenin sağ üst köşesinde “Giriş yap ya da üye ol” kısmına tıklamanız gerekiyor. Burada sizden istenilen üye bilgilerini doldurmanız ardından da mail hesabınıza gelen e-postayı onaylamanız gerekiyor.

Gitti Gidiyor kargo takip

Gitti Gidiyor üzerinden alışveriş yapanlar kargolarının durumlarını merak ediyor. gittigidiyor.com’a giriş yaptığınızda sağ üst köşede ‘Sipariş takibi’ kısmına tıklayarak paketinizin durumu ve kargo takibini kontrol edebilirsiniz.

Gitti Gidiyor satıcı girişi | Gitti Gidiyor satış yap

Gitti Gidiyor üzerinden satış yapabilir, mağaza açabilirsiniz. Mağaza açmadan satış yapmanız da mümkün. Bunun için önce siteye üye olmalısınız. Üyelik işlemlerinin ardından siteye şifrenizle girmelisiniz. Site ana sayfasına giriş yaptığınızda karşınıza çıkan arama butonunun üzerinde satış yap, mağaza aç seçenekleri bulunuyor. Satış yapmak istiyorsanız söz konusu linklere tıklayarak işlemlerinizi sürdürebilirsiniz.

Gitti Gidiyor mağaza nasıl açılır?

gittigidiyor.com mağaza aç | Gitti Gidiyor’e üye girişi yaptıktan sonra mağaza açmanız mümkün. Bunun için arama butonunun üst kısmında bulunan mağaza aç kısmına tıklayınız. Ardından sizden istenilen bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekiyor. Onay mesajı geldiğinde ise mağazanız açılmış olacak.

Gitti Gidiyor kargo kaç günde gelir?

gittigidiyor.com’dan sipariş verenler ürünlerin kaç gün içerisinde kargoya verileceğini de araştırıyor. Ürünleri sepete atmadan önce incelediğiniz sayfada söz konusu ürünün kaç gün içerisinde tedarik edilip kargolanacağı bilgisi yer alıyor. Bu bilgiler mağaza ve üründen ürüne farklılık gösterebiliyor. Bu sebeple ürünün kargoya verileceği tarih mağaza ve ürüne göre değişiklik gösterebiliyor. Kimi mağazalar aynı gün kargo özelliğini müşterisine sunuyor. Bazı mağazalar ise 7-14 gün arasında kargo tarihi verebiliyor.

Gitti Gidiyor kaç taksit yapıyor?

gittigidiyor.com sıfır risk güvencesi veriyor. Online alışveriş sırasında yaptığınız ödeme bir havuza aktarılıyor. Müşteri ürünü teslim aldığında onay veriyor ve satıcıya ödeme yapılıyor. Müşteriler gittigidiyor.com’dan aldıkları ürünler için kaç taksit imkanından faydalanabileceklerini araştırıyor. Gitti Gidiyor’un pek çok banka ile anlaşması bulunuyor. Bankalarla yapılan anlaşmalara göre 3 ila 9 aya kadar taksit seçenekleri sunulabiliyor.

Gitti Gidiyor değişim var mı?

Gitti Gidiyor'da değişim yapma olanağınız mümkün. Bunun için hesabınıza giriş yapıp 'Bana Özel-Durum' sayfasına tıklayınız. Burada 'Sorun Bildir' kısmına tıklayınız. Açılan sayfada tekrar sorun bildir butonuna basıp ürün değişimi seçeneğine tıklayınız.

Gitti Gidiyor iade nasıl yapılıyor?

Gitti Gidiyor müşterileri aldıkları ürünleri iade etme şansına sahip. Hesabınıza giriş yapıp ana sayfaya gelin. Site arama butonunun hemen üzerinde "İade Süreci" linkine tıklayarak süreci başlatabilirsiniz. İade süreci için ayrıca Hesabım, satın aldıkları, iadeyi başlat yolunu da izleyebilirsiniz.

Gitti Gidiyor sipariş iptali nasıl yapılır?

Satın aldığınız ödemesini yaptığınız ürünler kargolanmadıysa 24 saat içerisinde iptal edebilirsiniz. Bunun için hesabım sayfasına giriş yapıp "İptal talebi gönder" seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Satıcı iptali onayladıktan sonra ödediğiniz miktar hesabınıza geçecektir.

Gitti Gidiyor ödeme onayı nasıl yapılır?

Gitti Gidiyor’dan aldığınız ürünlerde Sıfır Risk ödeme yöntemi mevcut. Siparişinizi oluşturup ödeme yaptıktan sonra yatırdığınız ücret ortak bir havuza düşüyor. Siz ürünü teslim alıp, hesabım kısmından satışı onaylamadıkça satıcıya para yönlendirilmiyor. Bu da mağazaların başka ürün göndermesini ya da hiçbir ürün göndermeme ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Gitti Gidiyor telefona nasıl indirilir?

Daha kolay alışveriş yapabilmek için Gitti Gidiyor uygulamasını kullanabilirsiniz. Gitti Gidiyor uygulamasını Play Store ve APP Store'den indirmeniz mümkün.

Gitti Gidiyor iletişim | Gitti Gidiyor telefon numarası

gittigidiyor.com’da yaptığınız bir alışveriş için detaylı bilgi almak ya da yaşadığınız bir sorunun hızlıca çözülmesini istiyorsanız Gitti Gidiyor’a telefonla ulaşabilirsiniz. İstanbul Ataşehir’de bulunan Gitti Gidiyor’un telefon numarası ise şöyle: +90 850 252 32 29

Gitti Gidiyor kargo ücretleri ne kadar?

Gitti Gidiyor üzerinden alışveriş yaptığınızda ürünleriniz Aras Kargo, PTT Kargo, Yuriçi Kargo, MNG Kargo ya da UPS ile teslim edilebilir. Kargo fiyatları dosya fiyatı, desi fiyatı şeklinde farklılık gösterebiliyor.

Gitti Gidiyor taksitli telefon nasıl alınır?

Telefon alacak olanlar hangi karta kaç taksit yapıldığını merak ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun kararına göre 3.500 lira üzeri telefonlara 3 taksit yapılıyor. 3500 lira altındaki telefonlara ise 12 taksit seçeneği sunulabiliyor.

Gitti Gidiyor kupon | Gitti Gidiyor kampanya

Gitti Gidiyor zaman zaman müşterilere yaptıkları alışverişler doğrultusunda indirim kuponları ve kampanyalar sunuyor.

Gitti Gidiyor adres değişikliği nasıl yapılır? | Gitti Gidiyor adres düzenle

Gitti Gidiyor üzerinden yaptığınız alışveriş için yanlış bir adres girdiyseniz değişim yapmanız mümkün. Adres değişikliği için satın aldığınız ürünün satıcısına mesaj atmanız gerekiyor. Satıcı aldığı mesaj sonrasında ürünü sizin adresinize gönderecektir.

Gitti Gidiyor Süper Market

Pandemi sebebiyle pek çok kişi market alışverişini hem kolay hem de güvenilir şekilde yapmak adına interneti tercih ediyor. gittigidiyor.com üzerinden market alışverişi yapmanız mümkün. Gitti Gidiyor üzerinden temel gıda, kahvaltılık, atıştırmalık, içecek gibi ürünlerin satışı yapılıyor.