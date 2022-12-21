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Aktüel Gitmeyeceği halde hastane randevusunu iptal etmeyenler dikkat! Bakanlık harekete geçti
Aktüel

Gitmeyeceği halde hastane randevusunu iptal etmeyenler dikkat! Bakanlık harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, hastane randevularına gitmeyenlere, iptal etmedikleri takdirde yaptırım uygulamaya başladı. Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün süre ile aynı branştan randevu alamayacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 17:18:00 -
Gitmeyeceği halde hastane randevusunu iptal etmeyenler dikkat! Bakanlık harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerindeki yoğunluğu gidermek için harekete geçti.

NTV'nin haberine göre; artık randevusunu iptal etmeyenler için yaptırım devreye sokuldu. Aldığı randevuya gitmeyen kişiler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak. Bu yaptırımla karşılaşmamak için hastalar randevu saatine kadar iptal işlemi yapabilecek.

Benzer uygulama yaklaşık 2 ay önce nüfus müdürlüklerinde başlamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 4 randevudan birine gidilmediğini açıklamış ve randevu bulamama sorununun önemli bir nedeninin de bu olduğunu belirtmişti. Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35'i muayeneye dönüştü.

 

 

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Yorumlar

Bedri

Minimum 1000 tl para cezası ve 1 ay hiç bir branşdan randevu alamama cezası verilmeli.
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