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Dünya Gitmesine en çok o sevindi: Trump'ın defedilmesi için...
Dünya

Gitmesine en çok o sevindi: Trump'ın defedilmesi için...

2016'da Trump'a yenilen Demokratların adayı Hillary Clinton, 59. başkanlık seçiminin ardından 46. Başkan seçilen Joe Biden'ı kutladı. Clinton, kutlama mesajında "Bu, tarihi bir başarı, Trump'ın defedilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 23:09:00 -
Gitmesine en çok o sevindi: Trump'ın defedilmesi için...

Twitter'dan açıklama yapan Hillary Clinton, "Seçmenler konuştu ve Joe Biden ile Kamala Harris'i başkan ve başkan yardımcısı olarak seçti." dedi.

Clinton, mesajında seçim sonuçlarına ilişkin, "Bu tarihi bir başarı, Trump'ın defedilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu. Bunun olmasına destek verenlere teşekkür ederim. Bundan sonra hep beraber." ifadelerine yer verdi.

Hillary Clinton 2016 seçimlerinde Donald Trump karşısında oy sayısında önde olmasına rağmen kritik eyaletleri kaybetmiş bunun sonucunda başkan seçilmek için gerekli olan delege sayısına ulaşamamıştı.

Seçim sonrasında ise Trump'ın Rusya'nın desteği ile seçimde manipülasyon yaptığı iddiaları ortaya atılmış, bu konuda yapılan yargılamalar ise Başkanın lehine sonuçlanmıştı.

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