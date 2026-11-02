GİSİAD UK, Londra’da Uluslararası Diplomasi ve İş Dünyasını Buluşturdu

GİSİAD UK, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü kapsamında Londra’nın tarihî Guildhall binasında uluslararası katılımlı bir açılış gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.000 kayıt talebinin alındığı organizasyon, GİSİAD UK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arkın Öksüzoğlu’nun sunuculuğunda düzenlendi.

Etkinliğin protokol kayıtlarında altı büyükelçi ve yüksek komiser dâhil 24 üst düzey diplomatik, konsüler, ticari ve ekonomik temsilci yer aldı. Türkiye’nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Londra Başkonsolosu Prof. Dr. Hasan Ulusoy ve KKTC Londra Temsilcisi Aysan Mullahasan Atılgan’ın da aralarında bulunduğu diplomatik temsilciler, uluslararası yatırımcılar, iş insanları ve akademisyenler programda buluştu.

REMZİ DURSUNKAYA’DAN ULUSLARARASI BÜYÜME MESAJI

GİSİAD Genel Başkanı Remzi Dursunkaya, açılış konuşmasında Türkiye’nin üretim gücünün ve girişimcilik potansiyelinin uluslararası iş birlikleriyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Dursunkaya, “Bizim meselemiz sadece büyümek değil; sağlam büyümek, güven vermek, üretmek ve arkamızda iz bırakmaktır.” sözleriyle GİSİAD’ın sürdürülebilir büyüme vizyonuna dikkat çekti.

MURAT BİNGÖL’DEN YATIRIM VE TİCARET VİZYONU

GİSİAD UK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bingöl, İngiltere yapılanmasının ülkeler arasında kalıcı ticari ortaklıklar oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Bingöl, yatırımcılarla girişimcilerin buluşturulması, uluslararası ticari heyetlerin oluşturulması ve yatırım fırsatlarının somut projelere dönüştürülmesinin GİSİAD UK’nin öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etti.

ÜÇ ULUSLARARASI KURUMLA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Açılış kapsamında GİSİAD UK’nin Biruni Teknopark, Essex Medical Society ve New Vision University – Derby Campus ile geliştirdiği üç stratejik iş birliği protokolü öne çıktı.

Biruni Teknopark ile teknoloji, inovasyon ve uluslararası yatırım; Essex Medical Society ile sağlık teknolojileri, tıbbi araştırmalar ve eğitim; New Vision University ile akademik araştırmalar, yapay zekâ ve üniversite-sanayi iş birlikleri alanlarında ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Biruni Teknopark Genel Müdürü Sezgin Erzan, Prof. Tham Nimal-Raj ve Prof. Rajesh Varma’nın temsil ettiği iş birliklerinde, teknoloji ve küreselleşme stratejisti Mehmet Özalp da stratejik koordinasyon çalışmalarıyla yer aldı.

Programda ayrıca Mehmet Özalp, şirketlerin uluslararası pazarlara erişimini ve yatırım kapasitesini geliştirmeye yönelik yeni nesil iş modellerini tanıttı.