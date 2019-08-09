0553 313 94 23

Girne’de kaza yapan araçta patlama

KKTC’nin Girne şehrinde sabahın erken saatlerinde Girne-Lapta çevreyolunda seyreden bir araçta patlama meydana geldi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:26
Girne’de kaza yapan araçta patlama

KKTC’nin Girne şehrinde sabahın erken saatlerinde Girne-Lapta çevreyolunda seyreden bir araçta patlama meydana geldi.


KKTC’nin Girne - Lapta çevreyolunda aşırı hız yaparken kontrolünü kaybeden Burak Göktepe’nin kontrolündeki otomobil, bir ağaca çarparak durabildi. Göktepe, çevredekilerin yardımı ile son anda araçtan kurtarıldı. Yanan araç kısa bir süre sonra büyük bir gürültüyle infilak etti.


Polis ve itfaiye yangını büyümeden söndürürken ,yaralı Burak Göktepe, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis Basın Subaylığı patlayan araç ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:


“Gece 04.50 sıralarında, Girne-Lapta Anayolu’nun 0-1 kilometreleri arasında trafik kazası meydana geldi. Alsancak istikametine doğru seyreden Girne’de sakin 28 yaşındaki Burak Göktepe, yönetimindeki JU 236 plakalı aracıyla aşırı hız nedeniyle önce yolu ayıran refüje çarptı. Ardından yoldan çıkarak, bir çam ağacına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç ve çam ağacı tamamen yandı. Kaza sonrası araçtan çıkmayı başaran araç sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra taburcu edildi. Tahkikat devam ediyor.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih’de iş adamının parasını alıp darp eden şahıslar yakalandı
    1. Fatih’de iş adamının parasını alıp..
    2. Bilecik 1. Amatör Lig 2019-2020 futbol..
    3. Özel sporculardan masa tenisinde 1..
    4. Kulağına giren kelebek hastanede..
    5. Başkan Erdem’den hayvan dostu Ada’ya..
    6. Bileyicilerde Kurban Bayramı..
    7. Vestel'den Kurban Bayramı'na özel..
    8. Özcan Yeniçeri'den Bahçeli'nin 'Geri..
    9. Kurban etini 24 saat geçmeden..
    10. Sürücüsü kalp krizi geçiren tır..
    11. Kazım Kurt, Halk Merkete bağış yapan..
    12. ABD'de gözaltına alınan göçmenler
    13. Hong Kong’da Çin yanlıları gösteri..
    14. Yemen'de Husi liderin kardeşi öldürüldü
    15. Sinop’ta ot yangını
    16. Mersin Barosu, tüketicileri hakları..
    17. Çin: “ABD’nin Venezuela’nın iç..
    18. Bolu’da bayram trafiği yoğunluğu..
    19. Vali Çakacak’ın ‘Kurban Bayramı’..
    20. Mbaye Diagne'ye Spartak Moskova talip..
    21. Başkan Şerifoğulları, su kesintisine..
    22. (Özel) Bu özel fasulye yerinde 4,..
    23. Türk Kızılay, deprem sonrası Denizli..
    24. Toplu ulaşım ücretsiz
    25. Cuma Hutbesi’nde huzurlu toplum vurgusu!
    26. Erzincan’da vatandaşların kış hazırlığı
    27. Bayram sonrası, önce yavaş yavaş, daha..
    28. Modern mezbaha Kurban Bayramına hazır
    29. Şampiyon Taekwondoculardan Eskici’ye..
    30. Almanya ve Türkiye yapay zekada..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!