Girit Adası'na çıkıp Yunan'a destek verdi! BAE kaşınıyor

Amerikan’ın Ortadoğu’daki kuklası olan fitneci Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) skandal bir adım daha geldi.

Suriye, PKK ve Libya meseleleri başta olmak üzere, her alanda Türkiye düşmanlığı yapan Abu Dabi yönetimi, Doğu Akdeniz krizinde yanında durduğu Yunanistan’a desteğini bir adım daha ileriye taşıdı. Girit Adası’ndaki Souda Hava Üssü’ne F-16 savaş uçaklarını indiren Abu Dabi yönetiminin Genelkurmay Başkanı Hamad Mohammed Th ani Al Rumaithi, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile bir araya gelip Türkiye karşıtı pozlar verdi. Girit Adası’nda bulunan Souda Hava Üssüne Atina’ya destek için daha önce 4 adet F-16 savaş uçağı gönderen ve bölgede uçuşlar gerçekleştiren BAE, Yunan Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarıyla birlikte Türkiye’ye karşı ortak hareket ediyordu.

Girit Adası’na gidişinde adadaki Yunan ve BAE’li askerler tarafından karşılanan Al Rumaithi’yi Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve beraberindeki askeri erkan karşıladı. Yunan komutan ve BAE’li mevkidaşı, askeri düzeyde iş birliğinin daha da ileri taşınması ve geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Her iki isim de Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da güvenlik ve istikrarın artırılmasının önemine vurgu yaptı. Yunan Ta Nea gazetesi, BAE’li ismin adaya ziyaretini Türkiye’ye karşı “önemli ve büyük bir adım” olarak değerlendirdi.