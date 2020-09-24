  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Girit Adası'na çıkıp Yunan'a destek verdi! BAE kaşınıyor
Dünya

Girit Adası'na çıkıp Yunan'a destek verdi! BAE kaşınıyor

Doğu Akdeniz, Suriye, PKK ve Libya meseleleri başta olmak üzere, her alanda Türkiye’ye karşı düşmanca tavırlar sergileyen Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) yeni bir hamle geldi. Girit Adası’na F-16 savaş uçaklarını indiren Abu Dabi’nin Genelkurmay Başkanı Al Rumaithi, Yunan mevkidaşı Floros ile Türkiye karşıtı pozlar vererek, tıynetini sergiledi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:01:00 -
Girit Adası'na çıkıp Yunan'a destek verdi! BAE kaşınıyor

Amerikan’ın Ortadoğu’daki kuklası olan fitneci Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) skandal bir adım daha geldi.

Suriye, PKK ve Libya meseleleri başta olmak üzere, her alanda Türkiye düşmanlığı yapan Abu Dabi yönetimi, Doğu Akdeniz krizinde yanında durduğu Yunanistan’a desteğini bir adım daha ileriye taşıdı. Girit Adası’ndaki Souda Hava Üssü’ne F-16 savaş uçaklarını indiren Abu Dabi yönetiminin Genelkurmay Başkanı Hamad Mohammed Th ani Al Rumaithi, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile bir araya gelip Türkiye karşıtı pozlar verdi. Girit Adası’nda bulunan Souda Hava Üssüne Atina’ya destek için daha önce 4 adet F-16 savaş uçağı gönderen ve bölgede uçuşlar gerçekleştiren BAE, Yunan Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarıyla birlikte Türkiye’ye karşı ortak hareket ediyordu.

Girit Adası’na gidişinde adadaki Yunan ve BAE’li askerler tarafından karşılanan Al Rumaithi’yi Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve beraberindeki askeri erkan karşıladı. Yunan komutan ve BAE’li mevkidaşı, askeri düzeyde iş birliğinin daha da ileri taşınması ve geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Her iki isim de Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da güvenlik ve istikrarın artırılmasının önemine vurgu yaptı. Yunan Ta Nea gazetesi, BAE’li ismin adaya ziyaretini Türkiye’ye karşı “önemli ve büyük bir adım” olarak değerlendirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acun Ilıcalı'dan Diriliş Ertuğrul hamlesi
Medya

Acun Ilıcalı'dan Diriliş Ertuğrul hamlesi

TRT'nin izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Günalp Bey rolünü oynayan Engin Öztürk, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalı..
Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü
Dünya

Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü

Rusya'dan gelen görüntüler dünya basınının gündemine oturdu. S-400'ler ve Pantsir-S sistemleri, Su-30 savaşçıları ile birlikte, yoğun füze s..
Yunanistan yine oyun peşinde! AB'ye çağrı yaptılar
Gündem

Yunanistan yine oyun peşinde! AB'ye çağrı yaptılar

Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye ile görüşmeyi kabul eden Yunanistan yine oyun peşinde koşuyor. Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Avrupa Bir..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı