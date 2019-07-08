Girişimciye destek yağmuru

Akit Ekonomi

Katılım bankaları başta olmak üzere global şirketlerin hukuktan patente, mentorlükten satış ve ihracata kadar birçok alanda girişimcileri destekleyen eğitim programları ilgiyle karşılanıyor.

Girişimcilerin parlak fikirlerini hayata geçirmede rol alan oyuncuların sayısı günden güne artıyor. Bunlar arasında katılım bankaları ile cep telefonu operatörleri öne çıkıyor. Şirketler ve söz konusu katılım bankaları, sermaye ve mentor desteğini bir arada sunan özel eğitim programları ile girişimcilerin en çok ihtiyaç duyduğu konularda ön ayak oluyor.

İşte öne çıkan desteklerden bazıları:

-Albaraka Garaj: Albaraka Garaj programı toplamda 12 ay sürüyor. Bu süre içerisinde başta teknoloji tabanlı girişimciler olmak üzere ilk olarak 12 haftalık mini MBA eğitimi, mentörlük, tüm girişimci adayları, finansal destek, ofis desteği ve ihtiyaca özel danışmanlık gibi destekler veriliyor.

-Kuveyt Türk Lonca Girişim Merkezi: Kuveyt Türk’ün yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi’nde teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerine öncelik veriliyor. Eğitimlerle birlikte girişimci ekiplere mentorluk, kuluçka hizmeti, hibe ve Ar-Ge desteği gibi ayrıcalıklardan yararlanma imkânı sunuluyor.

-Türk Telekom PİLOT Girişim: Türk Telekom’un altı yıldır girişimcileri hızlandıran ve hem nakit hem de mentorluk destekleri sunan hızlandırma programı olan PİLOT meyvelerini veriyor. Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT’ta 7. dönem başladı. Programın yeni dönemine seçilen 9 ekipten her birine, 125’er bin lira nakit desteğinin yanı sıra Türk Telekom ile iş birliği yapma imkânı sunulacak. Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, “PİLOT’un yeni dönemi ile birlikte girişimlere yapacağımız yatırımlar, yıl sonuna kadar toplamda 4 milyon liranın üzerine çıkacak” dedi.

-Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM): İstanbul Ticaret Odası bünyesinde hizmet veren merkez girişimcilere Kamp, Ön Kuluçka, Ön Kuluçka programını sunarak yenilikçi bir iş fikrinin gün yüzüne çıkmasına katkı sağlıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin de çözüm ortakları arasında yer aldığı BTM’nin Kuluçka ve Post Kuluçka programları 12 hafta sürmekte olup, bu süreçte farklı sektörlerden proje kabul ediliyor.