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“Girişimcilikte eksiklik giderilmeli”

Başarılı iş insanlarının ya da yöneticilerin gençlerle buluşarak deneyimlerini anlatmasını çok önemsediğini ifade eden Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Ali Altınbaş, gençlere 'girişimcilikte eksiklikleri giderin’ mesajı verdi.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:29
“Girişimcilikte eksiklik giderilmeli”

Altınbaş Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Konferansları’na katılan üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Ali Altınbaş, gençlere girişimcilikte eksiklikleri giderin’ mesajı verdi. Altınbaş, “Bende ‘başarı hapı’ gibi bir şey yok, kimsede de olduğunu sanmıyorum. Çünkü başarı birçok noktadan oluşur” dedi.

“Buluşun geliştirin”

Başarılı iş insanlarının ya da yöneticilerin gençlerle buluşarak deneyimlerini anlatmasını çok önemsediğini ifade eden Ali Altınbaş, “Buluştan çok, bir buluşu ürüne dönüştürmek daha çabuk sonuç verir” diye konuştu. Ali Altınbaş, Edison’un elektriği bulduğunu ancak asıl para kazananların bu buluşu baz alıp ürün geliştirenler olduğunu söyledi.

“Girişimcilik Türkiye’de eksik anlaşılıyor”

Girişimciliğin Türkiye’de en çok ön plana çıkan kelimelerden biri olduğunu ancak bu kelimenin eksik anlaşıldığını belirten Ali Altınbaş şöyle devam etti:  “Girişim sadece kendisi iş kuranlar demek değil, aslında böyle anlaşılmamalı. Yöneticilerin de iyi olabilmesi için mutlaka girişimci  gibi düşünmesi gerekir. Yani küçük ya da büyük kapasiteli bir birimin yöneticisi, orada kendisini patronun temsilcisi gibi düşünmeli ki başarılı olabilsin. ‘Bu iş benim olsa nasıl yaparım’ önemli bir düşünce. Yükselmek buna bağlı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 10:29
  1. Altınbaş Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Konferansları
  2. Mütevelli Heyet Başkanı ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Ali Altınbaş
  3. Ali Altınbaş
  4. Edison

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