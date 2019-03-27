Girişimcileri bürokrasiye boğmayacağız

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, yatırımların önünü açacaklarını müjdeleyerek, “Girişimcilerimizi evrak yükünden kurtaracağız, bürokrasiye boğmayacağız” dedi.

Sanayi sektörüne odaklanıyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Paneli’nde konuşan Uzkurt, girişimcilik destek programlarının sanayi sektörüne odaklı olduğunu da belirtti. Programlarda köklü değişikliklere gittiklerinin altını çizen Uzkurt, şunları aktardı: “Yeni bir sistemi yürürlüğe koyduk. Eskiden çiğ köfteciye de, lokantacıya da, organize sanayi bölgesinde imalat yapmak isteyen bir işletmeciye de 50 bin lira hibe ve 100 bin lira geri ödemeli destek veriyorduk. Şimdi ‘geleneksel girişimciler’ ve ‘ileri girişimciler’ diye bir ayrıma gidiyoruz. İmalat sanayiinde teknoloji düzeyi yüksek ve katma değerli girişimde bulunmak isteyenleri ‘ileri girişimciler’ kategorisinde değerlendiriyoruz. Bunlara tamamı hibe olmak üzere 360 bin TL’ye kadar destek veriyoruz.

Öte yandan; ‘geleneksel girişimciler’i kurul ve evrak yükünden kurtarıyoruz. Bunlara 50 bin liraya kadar destek veriyoruz. Şirketler bu parayla borçlarını ödeyebilir veya istihdamlarını artırabilir. Onu sorgulamıyoruz. Burada bizim için önemli olan performans.”

İhracatın yüzde 60’ı KOBİ’lerden

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da, KOBİ’lerin işletmelerin yüzde 99’unu oluşturduğuna işaret etti. İşletmelere verilen teşvik ve desteklerin emanet para olduğuna dikkat çeken Kuralay, “Bu paralar hem alan hem de veren için son derece kıymetlidir” dedi.