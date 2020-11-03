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Aktüel Girişimci kadın, devlet desteğiyle muz üreticisi oldu
Aktüel

Girişimci kadın, devlet desteğiyle muz üreticisi oldu

Antalya'da devlet desteğiyle 12 dönüm alanda kurduğu serada muz üretimi yapan 29 yaşındaki Fatma Memnune Arslan, işini daha da büyütmek istiyor - Arslan: - "Papaya, mango gibi tropikal meyvelerden de bir bahçe kurmak istiyorum. Tarım turizmi yapmak istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:03:19 -
Girişimci kadın, devlet desteğiyle muz üreticisi oldu

ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde devletten aldığı destekle 12 dönüm alanda kurduğu serada muz üreten Fatma Memnune Arslan, işini daha da ilerleterek tarım turizmi yapmak istiyor.

Annesiyle yaşayan 29 yaşındaki Fatma Memnune Arslan, bir yıl önce Akdeniz Üniversitesi Organik Tarım Bölümünden mezun oldu. İlçeye dönüşünde kendilerine ait boş araziyi değerlendirmek isteyen Arslan, devlet desteğiyle 12 dönümlük alanda sera kurdu.

İki yıla kadar ödemesiz 7 yıl vadeyle yaklaşık bir milyon liralık sübvansiyonlu sera yatırım kredisi aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yatırım teşvik belgesi de alan Arslan, büyük bir disiplin içinde işini yürütüyor.

Her sabah erken saatlerde kalkıp, gün ağarıncaya kadar serada çalışan Arslan, emeğinin karşılığını ilk yılında almayı başardı.

Muz hasadına başlayan Arslan, kredi ödemelerini en kısa sürede yaparak yeni yatırımlarını hayata geçirmek istiyor.

- Tropikal meyve bahçesi kurmak istiyor

Arslan, AA muhabirine, her iş de olduğu gibi muz üretiminin de kendine göre zorlukları olduğunu söyledi.

Çiftçi bir aileden gelmesini en büyük avantajı olarak gördüğünü aktaran Arslan, serayı kurarken çok şey öğrendiğini dile getirdi.

Arslan, muzdan bir yıl sonra verim alacağını bilmenin işini kolaylaştırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Toprakla uğraşmayı ve üretmeyi seviyor olmam bu işe yönelmemde büyük etken oldu. Maddi destek için de devletin üreticiye sağladığı tüm imkanlardan faydalandım. Serayı kurarken kredi başvurusunda bulundum. Devletimizin girişimcilere destekleri vardı. Ben de bu desteklerden faydalandım. Sonunda da işimi kurdum. Bu muz serası benim için bir başlangıç oldu. Alanya tropikal meyvelerin üretimine uygun iklime sahip. Bu yönde de girişimim olacak. Papaya, mango gibi tropikal meyvelerden de bir bahçe kurmak istiyorum. Tarım turizmi yapmak istiyorum."

- "Sıfırdan bunu yaptı"

Anne Rabia Hacıhamdioğlu ise kızının eğitimine önem verdiğini, okuması için kendisinin de desteklediğini söyledi.

Kızının üniversite eğitimini sevdiği ziraat alanında yaptığını anlatan Hacıhamdioğlu, "Ben de mesleği gereği bu işi tavsiye ettim. Sıfırdan bunu yaptı. Herkesin çocuklarına imkan vermesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece benim kızımla olmaz. Devlet ve millet olarak bunu yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

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