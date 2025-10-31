  • İSTANBUL
Aktüel

Giresun'un "yiğit" hamlesi yeni bir çekişmenin kapısını araladı! Sivas'tan tepki gecikmedi!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Giresun'un "yiğit" hamlesi yeni bir çekişmenin kapısını araladı! Sivas'tan tepki gecikmedi!

Giresun’un adının önüne “Yiğit” unvanının eklenmesi için başlatılan imza kampanyası kısa sürede dikkat çekti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanya, şehir kimliğine yeni bir anlam yüklemeyi amaçlarken, bu adım Sivas cephesinde hoş karşılanmadı. “Yiğido” ifadesinin Sivas’ın simgesi olduğunu hatırlatan Sivaslılar, “Bizim kültürel mirasımıza sahip çıkmaya çalışıyorlar” diyerek tepki gösterdi. İki şehir arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma giderek hararetlenirken, konu yerel kimlik meselesine dönüştü.

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara öncülüğünde Giresun’a Milli Mücadele dönemindeki kahramanlıkları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Yiğit" unvanı verilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Hem dijital ortamda hem de fiziki olarak imza toplanan kampanyada şu ana kadar 100 bini aşkın imzaya ulaşıldı. Giresun’daki belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kent dışında faaliyet gösteren Giresun derneklerinden de kampanyaya destek geldi.

Ancak kampanya, "Yiğido" unvanıyla tanınan Sivas’ta farklı bir yankı buldu. Sosyal medyada bazı Sivaslılar, Giresun’un "Yiğit" unvanını sahiplenme girişiminin Sivas’ın sembolüyle karıştırılmaması gerektiğini savundu. Bazı yorumlarda, "Yiğido unvanı Sivas’la özdeşleşmiştir. Herkes kendi tarihi kimliğine sahip çıksın" ifadeleri yer alırken, kimi kullanıcılar ise daha sert bir dille "Çok istiyorlarsa Sivas’a bağlansınlar" yorumunda bulundu.

