Giresun’un vatan savunması kısa film oluyor
Giresun’dan Sakarya Meydan Muharebesi’ne katılan 42. ve 47. gönüllü alayların vatan savunması kısa film haline getiriliyor.
Giresun Belediyesince hazırlatılan kısa film, Sakarya Meydan Muharebesi’nin gerçekleştiği Polatlı Haymana Mangal Dağı bölgesinde düşmanla savaşan Giresunluların kahramanlıklarını anlatıyor.
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehri işgal olmadığı halde yaklaşık 5 bin kişi ile 42. ve 47. gönüllü alayları çıkarıp vatan savunmasına katılan Giresunlu kahramanların kısa filmini yaptıklarını söyledi.