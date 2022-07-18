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Kültür - Sanat Giresun’un vatan savunması kısa film oluyor
Kültür - Sanat

Giresun’un vatan savunması kısa film oluyor

Giresun’dan Sakarya Meydan Muharebesi’ne katılan 42. ve 47. gönüllü alayların vatan savunması kısa film haline getiriliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 22:57:00 -
Giresun’un vatan savunması kısa film oluyor

Giresun Belediyesince hazırlatılan kısa film, Sakarya Meydan Muharebesi’nin gerçekleştiği Polatlı Haymana Mangal Dağı bölgesinde düşmanla savaşan Giresunluların kahramanlıklarını anlatıyor.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehri işgal olmadığı halde yaklaşık 5 bin kişi ile 42. ve 47. gönüllü alayları çıkarıp vatan savunmasına katılan Giresunlu kahramanların kısa filmini yaptıklarını söyledi.

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