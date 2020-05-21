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Giresun'un iki ilçesinde maske takma zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:10:49 -
Giresun'un iki ilçesinde maske takma zorunluluğu getirildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Piraziz ve Görele ilçelerinde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı.

Piraziz Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren geçerli olmak üzere Piraziz genelinde sokağa çıkan vatandaşların ağız ve burunlarını kapatacak şekilde maske takmalarının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Görele Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada ise bugünden itibaren vatandaşların ağız ve burunlarını kapatacak şekilde tıbbi-cerrahi maske takmalarının zorunlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kurallara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.


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