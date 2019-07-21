Giresunspor'un ikinci etap kampı Erzurum'da başladı





GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı.

Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi ilk etap kampını 5-17 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sözeri, ikinci etap için de yine Erzurum'u tercih ettiklerini, buradaki kamp döneminin 10-12 gün olarak planlandığını aktardı.

Taktiksel ve fiziksel ağırlıklı bir çalışma süreci geçireceklerini vurgulayan Sözeri, "İlk etap kamp döneminden memnunum, çok verimli geçti. Fiziksel çalışmalara ağırlık verdik. Bir de hazırlık maçı yaptık. İkinci etap için yine Erzurum'u tercih ettik. Burada 10-12 günlük kamp planlıyoruz ve birkaç hazırlık maçı oynayacağız." diye konuştu.

İkinci etap kampının ardından 4 Ağustos'ta Giresun'da toplanarak ligin ilk haftasında Menemenspor ile yapacakları maçın hazırlıklarına başlayacaklarını dile getiren Sözeri, "Bir hedefimiz var. Bunu başarmak için iyi bir sezon öncesi kamp dönemi geçirerek lige tam anlamıyla hazır olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.