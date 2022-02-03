Giresunspor'dan Adem Ljajic ve Kenan Karaman için transfer açıklaması

Süper Lig ekibi Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, Beşiktaş'tan transfer etmek istedikleri Adem Ljajic ve Kenan Karaman hakkında konuştu.

Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş'in Beşiktaş'ta kadro dışı olan Adem Ljajic ve şans bulmakta zorlanan Kenan Karaman ile ilgili Radyospor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Adem Ljajic'i istiyorduk, görüştük ama oyuncu İstanbul'da kalmak istediğini söyledi. Şu anda net bir şey yok, başkanımız İstanbul'da görüşmeler gerçekleştiriyor. Kenan Karaman'ı çok istedik ama Kenan'ın Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmediğini söylediler.