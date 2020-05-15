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Spor

Giresunspor'da yeniden Kovid-19 testi yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:33:05 -
Giresunspor'da yeniden Kovid-19 testi yapılacak

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik heyete, futbolculara ve personele 2. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 12 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve personele Kovid-19 tanı testinin yapıldığı anımsatıldı.

Test sonucu pozitif çıkan ve gerekli tedavilere başlanan bir kulüp personeline dün yapılan ikinci testin sonucunun ise negatif çıktığı belirtilen açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize bugün ikinci kez Kovid-19 PRC testi uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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