Giresunspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 30. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesi oyuncular, teknik heyet ve kulüp personeline dün koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü katkılarıyla yapılan "Kovid-19 PCR" test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.