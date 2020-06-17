  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Giresunspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 23:19:44 -
Giresunspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Ligin 29. haftasında Adanaspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesi A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, kulüp personelimiz ve stat çalışanlarımıza, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü katkılarıyla bu sabah Kovid-19 PCR testi uygulanmıştır. Test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı