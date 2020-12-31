Giresunspor, yükselen grafiği sürdürme hedefinde

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, iyi bir ivme yakaladıklarını ve bunu sonuna kadar sürdürmek istediklerini belirtti.

Keleş, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligde son haftalara damga vurmuş bir takım olduklarını ifade etti.

Sahada mutlak galibiyet inancıyla mücadele ettiklerini vurgulayan Keleş, her maça aynı disiplin ve kararlılıkla hazırlandıklarını kaydetti.

Keleş, sezon başında hedeflerini Süper Lig olarak belirlediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda yoğun bir programda inanılmaz şekilde mücadele ettik. Bu istek ve mücadele ruhu da üst üste gelen bir başarının sahaya yansıması oldu. Burada özellikle oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Biz iyi bir takımız. Bunu iyi bir çalışmanın yanı sıra takım içerisinde oluşturduğumuz aile ortamına da borçluyuz. Geçirdiğimiz 16 hafta boyunca kime ne görev verdiysek layıkıyla yerine getirdi. İyi bir ivme yakaladık. Bu iyi gidişatı sonuna kadar sürdürmek istiyoruz."

İlk yarının son maçında 3 Ocak Pazar günü sahalarında karşılaşacakları Tuzlaspor maçına da galibiyet hedefiyle hazırlandıklarını belirten Hakan Keleş, "Burada verilen mücadelenin 3 puandan daha fazlası olduğunu biliyoruz. Biz maçtan maça düşünüp, konsantrasyon olarak hep üst seviyede olmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple oynayacağımız Tuzlaspor karşılaşmasına da aynı disiplinle hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Keleş, takımın içinde bulunduğu zor günlerde daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Yönetimimizin takım için gösterdiği çabayı görüyoruz. Bunun için başta başkanımız olmak üzere hepsine teşekkürlerimi iletiyorum. Biz buraya yıllardır süren bir hayalin son bulması inancı ile geldik. Bu inançla gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Bu yolda herkesin desteğine ihtiyacımız var." şeklinde görüş belirtti.

Futbolculardan Kerem Kalafat ise takım olmaktan çok aile olmayı başardıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Üst üste aldığımız başarılar tabii ki birlikteliğin yanı sıra sıkı bir çalışmanın da ürünü. Biz hocamızın gözetiminde yoğun bir şekilde antrenmanlara çıkıyoruz. Hocamızın bizlere gösterdiği taktiksel çalışmalar neticesinde saha içinde bütünlüğümüzü koruyarak hedeflediğimiz başarıyı elde ediyoruz. Biz sahaya her ayak bastığımızda bu şehrin taraftarının desteğini hissediyoruz. Yarım asırlık bir hayali yeniden yeşertmek bizim için eşsiz bir mutluluk, biz bu mutluluğu elde ettiğimiz başarılar ile zirveye çıkartacak ve herkesin beklediği o Süper Lig'i şehre hediye edeceğiz."



