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Giresunspor yönetiminden destek çağrısı

-Giresunspor Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren:"Temennimiz, taraftarların, siyasetçilerin, mülki amirlerin, istisnasız herkesin, dünya üzerindeki yaklaşık 1 milyon 900 bin Giresunlunun, Giresunspor'a sahip çıkması"

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:02
Giresunspor yönetiminden destek çağrısı


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, maddi ve manevi destek beklediklerini söyledi.

Kulüp binasında basın toplantısı düzenleyen Sacit Ali Eren, yönetim kurulu olarak görevde bulundukları 19 günlük süreçte 4 milyon 650 bin lira ödeme yaptıklarını aktardı.

Yönetim olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Eren, "Yıl sonuna kadar maaşlar, futbolcu ödemeleri, sigortalar, vergiler ve benzer giderler için yaklaşık 12 milyon liralık daha ödeme yapacağız." diye konuştu.

Giresunluların takımlarına maddi ve manevi destek vermesini isteyen Eren, şöyle konuştu:

"Elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Temennimiz, taraftarların, siyasetçilerin, mülki amirlerin, istisnasız herkesin, dünya üzerindeki yaklaşık 1 milyon 900 bin Giresunlunun, Giresunspor'a sahip çıkması. Sadece maddi anlamda söylemiyoruz. Tribünde olmak, stadı doldurmak, bir forma almak bile sahip çıkmaktır. Biz burada bedenimizle, yüreğimizle, her şeyimizle uğraşıyoruz. Giresunluların da şehrimizin en büyük markasına sahip çıkmasını istiyoruz."


- Transfer maliyetleri


Başkan Sacit Ali Eren, devre arası transfer döneminde kadrolarına, Berkan Yıldırım, Teyfik Altındağ, Mahmut Boz, Cristian Tanase, Renan Rodrigues Da Silva ve Zoro Cyriac Gohi Bi'yi kattıklarını belirtti.

Bu altı oyuncudan yerlilere garanti para olarak toplam 375 bin lira peşinat verildiğini, oynamaları durumunda da yine 375 bin lira daha ödeme yapılacağını ifade eden Eren, yabancı isimlerin yarım sezon için kulübe maliyetinin toplam 430 bin avro olduğunu dile getirdi.

Yolların ayrıldığı Emre Uğur Uluç, Uğur Arslan Kuru, Kürşad Sürmeli ve Zeni Hüsmani'den 2 milyon lira tasarruf ettiklerini anlatan Eren, yine kadro dışı bırakılan Ba Adama, İbrahim Sangare ve Said İd İdazza ile de sözleşmelerinin feshi için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:02
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  3. Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren
  4. Spor Toto 1.Lig

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