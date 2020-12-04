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Spor Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum"
Spor

Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:50:51 -
Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum"


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "İlk yarıda toplayacağımız iyi puanlar ile bir üst lig olan hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Keleş, kulübün sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada, çok yoğun bir maç programlarının olduğunu vurgulayarak, ilk yarının bitmesine yakın ligin önemli takımları ile karşılaşacaklarını belirtti.

Son 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynadıklarını ve bu karşılaşmalardan da 5 puan topladıklarını ifade eden Keleş, takımın eksiklerine rağmen iyi bir mücadele gösterdiğini kaydetti.

Keleş, ligin 12. haftasında yarın sahalarında Eskişehirspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Rakibimizin istatistiklerine bakıldığında uzun süren bir galibiyet beklentileri olduğunu görüyoruz. Bizimle oynayacakları karşılaşmaya da galibiyet elde etmek için mücadele edecekler ancak biz tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu maçı kazanarak ligdeki hedeflerimize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde iddialı bir takım olabilmek için gereken mücadeleyi sahaya yansıtacaklarının altını çizen Keleş, şunları kaydetti:

"İlk günden bu güne inandığımız ve istediğimiz tek bir şey var o da Süper Lig'e çıkmak. Bu doğrultuda oynayacağımız tüm maçlar bizim için çok önemli. Evimizde oynayacağımız maçları kaybetmek istemiyoruz. İlk yarıda toplayacağımız iyi puanlar ile bir üst lig olan hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum."

Hakan Keleş, taraftarların kendilerine çok fazla destek verdiğini belirterek, "Onların desteklerine takım olarak ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın bizlere olan inancını gördükçe hedefe ulaşmak için daha da güçleniyoruz. Biz yarım asırlık hasreti bitirmek için buradayız. Tüm taraftarlarımız bizlere inansın ve güvensinler." ifadelerini kullandı.

Keleş ayrıca kaleci Tolgahan Acar ve santrfor İbrahima Balde'nin geçirdikleri sakatlık nedeniyle tedavilerine devam edildiğini sözlerine ekledi.


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