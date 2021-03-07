  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye ve Pakistan harekete geçti! SİPER ve MMU ortak geliştirilecek

Türkiye'den 5 tarihi hamle! Devreye sokuluyor

Uzmanlardan kritik uyarı: Böyle giderse pandemi bitmez

Ve Kılıçdaroğlu itiraf etti: Biz kazanmasak da olur

Açıklama dünyayı sarstı! ABD ve Çin arasında sıcak savaş çıkabilir

Anayasadaki bir cümleyi anlayamayacak kadar şapşal, ya da kötü niyetli… Bu ne utanmazlıktır Boğaziçi’liler!

İslam Memiş ‘kumar piyasasını’ işaret ederek ayrıntıyı verdi! Çarpıcı altın ve gümüş açıklaması

İttifakları resmen çöküyor! Türkiye'nin yanında yer alacaklar

İnternetten gördüğü topraksız tarım uygulama modeli ile ayda 4 bin TL kazanıyor

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayesi 'Teşkilat' bu akşam saat 20.00’de TRT 1'de başlıyor!
Spor Giresunspor Süper Lig yolunda ağır yara aldı
Spor

Giresunspor Süper Lig yolunda ağır yara aldı

TFF 1. Lig'de lider konumda bulunan Giresunspor, bu hafta deplasmanda Ümraniyespor’a 3-1 yenilerek Süper Lig yarışında ağır yara aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 16:23:00 -
Giresunspor Süper Lig yolunda ağır yara aldı

TFF 1. Ligin 25. Haftasında lider Giresunspor, İstanbul’da Ümraniyespor ile karşılaştı.

Pazar günü saat 13.30'da Ümraniyespor Şehir Stadyumunda Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşan Giresunspor, rakibine 3-1 yenilen taraf oldu.

Bu skorla Giresunspor bu sezon ilk defa üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Geçtiğimiz hafta sahasında Altay’a yenilerek 16 hafta sonra mağlubiyet ile tanışan Giresunspor, 53 puanla yine liderliğini koruyor.

Maçtan dakikalar;

22. dakikada Ümraniyespor'lu Kartal Kayra Yılmaz sarı kart gördü.

Maça hızlı başlayan Ümraniyespor dakika 29'da Kartal Kayra Yılmaz'ın yaptığı asist sonrası Glumac'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarının bitmesine dakikalar kala dakika 43'de Atakan Üner'in asisti ile  Kevin Mayi takımının 2'inci golünü attı. 2-0.

Dakika 45'de Balde kendsinin ve takımının ilk golünü atarak durumu 2-1 yaptı.

Giresunspor ikinci yarıya hızlı başlasa da ataklarını gole çeviremedi.

Giresunspor'da dakika 66'da Sadi Karaduman'ın yerine sahaya Uzodinma girdi. Dakika 69'da Uzodimma'nın sarı kart görmesi ile birlikte Ümraniyespor'lu Alim takımın 3'üncü golünü kaydederek skoru 3-1 yaptı.

Maç bu skorla sona erdi.

1 Lig Puan Durumu

Kaynak: yildizhaber.com.tr

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Anaokulunda ‘sapıklık’ eğitimi! Çırılçıplak soyundurup...
Gündem

Anaokulunda ‘sapıklık’ eğitimi! Çırılçıplak soyundurup...

Almanya’nın Stuttgart kentinde öğrencileri arasında Türklerin de olduğu anaokulunda büyük bir skandal yaşandı. 3 ila 6 yaşındaki minikler “ç..
Çarşı karıştı: İki ülke arasında Türkiye krizi!
Dünya

Çarşı karıştı: İki ülke arasında Türkiye krizi!

Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı ılımlı adımları sonrası telaşa kapılan Yunanistan, Mısır ile diplomasiyi hızlandırdı. Kahire'ye gidecek Yunan..
Resmi Gazete'de yayımlandı! İki parti kapatıldı
Siyaset

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki parti kapatıldı

Kurulduktan bu yana iki kez büyük kongresini yapmayan Engelsiz Türkiye Partisi ve kongre yapmayarak zorunlu organlarını belirtilen zamanlard..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay