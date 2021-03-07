Giresunspor Süper Lig yolunda ağır yara aldı
TFF 1. Lig'de lider konumda bulunan Giresunspor, bu hafta deplasmanda Ümraniyespor’a 3-1 yenilerek Süper Lig yarışında ağır yara aldı.
TFF 1. Ligin 25. Haftasında lider Giresunspor, İstanbul’da Ümraniyespor ile karşılaştı.
Pazar günü saat 13.30'da Ümraniyespor Şehir Stadyumunda Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşan Giresunspor, rakibine 3-1 yenilen taraf oldu.
Bu skorla Giresunspor bu sezon ilk defa üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Geçtiğimiz hafta sahasında Altay’a yenilerek 16 hafta sonra mağlubiyet ile tanışan Giresunspor, 53 puanla yine liderliğini koruyor.
Maçtan dakikalar;
22. dakikada Ümraniyespor'lu Kartal Kayra Yılmaz sarı kart gördü.
Maça hızlı başlayan Ümraniyespor dakika 29'da Kartal Kayra Yılmaz'ın yaptığı asist sonrası Glumac'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
İkinci yarının bitmesine dakikalar kala dakika 43'de Atakan Üner'in asisti ile Kevin Mayi takımının 2'inci golünü attı. 2-0.
Dakika 45'de Balde kendsinin ve takımının ilk golünü atarak durumu 2-1 yaptı.
Giresunspor ikinci yarıya hızlı başlasa da ataklarını gole çeviremedi.
Giresunspor'da dakika 66'da Sadi Karaduman'ın yerine sahaya Uzodinma girdi. Dakika 69'da Uzodimma'nın sarı kart görmesi ile birlikte Ümraniyespor'lu Alim takımın 3'üncü golünü kaydederek skoru 3-1 yaptı.
Maç bu skorla sona erdi.
1 Lig Puan Durumu
Kaynak: yildizhaber.com.tr